Sofía Vergara destruye a Pablo Motos en 'El hormiguero' y le suelta un zasca tras otro. "¿Cuántos Emmys tienes tú?"

Sofía Vergara vino anoche a 'El hormiguero' a presentar la serie de 'Griselda' para Netflix. Por suerte para todos, no se cortó un pelo en torear a Pablo Motos y ponerlo en su sitio cuando el presentador intentó hacerle alguna de sus gracias.

"Alguien que me traduzca"

La actriz de 'Modern Family' ya comenzó pisando fuerte, sin dejarse avasallar por el presentador: cuando este presumió de haberse visto la serie entera en Netflix, ella levantó la deja y lo puso en duda: "No me creo que te la hayas visto toda. ¿Cuántos episodios son? ¿Quedo viva o quedo muerta?".

Vergara siguió dejando en evidencia a Motos, cuando este se equivocó al decir el apellido de su personaje en la serie: "Sabía que te iba a coger" rió. Cuando ella mencionó su edad (51 años), el presentador se jactó de que lo decía para que él la piropease por "lo bien que se conserva" y no lo iba a hacer, a lo que ella contestó: "No me importa, porque mira cómo aplauden".

Vergara explicó que había sido difícil para ella preparar un personaje como Griselda y el presentador se rio de que la hubiera descrito con palabras como "fumar" o "nariz de plástico", a lo que ella contestó: "Haz preguntas más precisas si no quieres que te conteste".

La actriz explicó que abordó el personaje para que el espectador tuviera empatía con él, al estilo Tony Soprano, y no entendió por qué Motos empezó a hacerle un paralelismo larguísimo y rebuscado entre el punto de vista de la serie y un documental de gacelas: "¿Qué digo? Alguien que me traduzca" pidió ella.

Otro zasca digno de mención fue cuando Motos intentó hacer un chiste de cómo Vergara decía el título de 'Modern Family' y ella se la devolvió: "Claro, porque tú hablas mejor inglés que yo. ¿Cuántas nominaciones al Emmy tienes tú en EE.UU? ¿Y a los Golden Globes? ¿Y a los SAG Awards?". Y la masacre continuó hasta el final.

En Espinof: