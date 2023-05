'Supervivientes 2023' se convierte en un festival de gritos, amenazas y amagos de expulsión con la familia Pantoja de fondo

La familia Pantoja es al universo 'Sálvame' lo que el Sol al resto de planetas: todo gira a su alrededor. Y la prueba es que en 'Supervivientes' no hay ni uno ni dos, sino tres concursantes que tienen vínculos con el clan: por un lado, Manuel Cortés y Alma Bollo (hijos de Raquel Bollo, ex del fallecido primo de Isabel Pantoja, Chiquetete). Por otro, Asraf, novio actual de Isa Pantoja. Era cuestión de tiempo que esto explotara para hacer aún más complicado el croquis.

Acostarse con mi prima

Para entender la polémica, primero hay que saber que Alma fue elegida como la persona que mejor repartía el arroz en la isla, de manera equitativa. Cuando Asraf llegó a comer el otro día se encontró con que ya tenía la comida servida, a lo que se rebeló: "Aquí cada uno reparte lo que quiere", dijo, abriendo la caja de los truenos. "Yo a ti te he visto varias veces echarte más arroz". Ya estaba liada.

Un minuto después Manuel aprovechó para enganchar a su adversario acusándole de ser "el más falso de esta isla" y concluyendo con un muy pacificador "pena me da que estés con alguien de mi familia". Si después de eso no se hicieron amigos, poco debería faltar. A partir de ese momento, un baile de dimes y diretes que culminó en un bastante Rajoyesco "No quiero ser tu familia, estás con familia mía, pena me da que estés con familia mía".

Tras echarle en cara que fuera famoso por acostarse con su prima, los hermanos terminaron de comer e hicieron los sacos dispuestos a marcharse. Sin embargo, su abuelo había ido a verles esa noche y se les pasó la mala sangre: eso sí, aparentemente el martes será cuando su madre les salude en persona y ahí sí que puede correr la sangre. Supervivencia no sé, pero 'Sálvame' un rato largo.

