'¡Vaya vacaciones!' continúa su agonía estival en Telecinco: carpetas, gritos y llantos entre famosos que ya no tienen un 'Sálvame' que les sirva de trampolín

'¡Vaya vacaciones!' lleva camino de convertirse en la nueva 'Pesadilla en el paraíso'. Solo que esta vez ya está todo grabado y Telecinco no puede hacer un truco de magia para convertir un programa pregrabado en uno en directo. Cuando en un segundo episodio ya bajas a menos de un millón de espectadores (889.000 y un 10,5% del público) sabes que algo está fallando en tu manera de entender la televisión. Si queréis estar al día pero no comeros horas y horas, no os preocupéis, os contamos lo que pasó.

Rajando de otros

Una de las preguntas más importantes que el reality de Telecinco tiene que solucionar para encajar entre el público es "¿De qué va?". 'Supervivientes' son famosos en una isla superando pruebas, 'Gran Hermano' son personas en una casa superando pruebas, '¡Vaya vacaciones!' no es ni una cosa, ni la otra, ni todo lo contrario. Son famosos en una casa rajando de otros famosos y haciendo pruebas de forma testimonial.

Lo de menos es quién se va o cómo salen adelante las pruebas. Veréis: este programa se hizo con la idea de alimentar a un monstruo que ha muerto. '¡Vaya vacaciones!' está creado como relleno de 'Sálvame', y cuando el mítico (nos guste o no) programa ha desaparecido, pierde todo su sentido porque nadie va a hablar ya de la infidelidad de Makoke a Tony, las conversaciones sobre Ginés o las dificultades de Marta Peñate para ser madre.

A estas alturas, '¡Vaya vacaciones!' es a Telecinco como ser fan del Universo Marvel y ponerte a ver 'Inhumanos': un simple analgésico descarriado. Los dramas parecen todos impostados (Cristina Porta llorando porque Álex, con el que se acaba de acostar, dice que no es su concursante favorita), las alegrías pactadas y las conversaciones guionizadas. Cuesta comprar este reality en un panorama repleto de opciones televisivas.

Hasta la siguiente

La clasificación para la prueba de inmunidad, que pareció más una batalla campal que un divertido duelo, enfrentó al equipo rosa con el azul. En ella, tenían que llevar varias tartas en caballo, recorrer seis kilómetros, acabar andando y darle la tarta a sus -ejem- clientes. La cosa acabó como el rosario de la Aurora: tartas destruidas, robadas... Bueno, todo un poquito regular.

Ganó el equipo rosa, y por tanto se enfrentaron por la inmunidad Tony y Marta, Juanjo y Aguasantas, Álex y Luna, y Jorge y Cristina. La prueba en cuestión estaba directamente fusilada del 'Grand Prix': caminar por pasarelas resbaladizas con copas rellenas de bebida en la mano. En el programa de Ramón García eran cubos y se llamaba "Los aguadores", pero es poco más o menos lo mismo.

Los ganadores fueron Tony Spina y Marta Peñate, que afirmaron ser "la pareja más feliz del mundo". Pues ale. En las nominaciones, las que más votos obtuvieron fueron Aguasantas y Miriam Corregüela, que fueron con sus parejas a la última prueba. En ella tenían que convertir el abecedario en números (la A es el 1, la B es el 2, etc) y sumar las letras de una frase que les daba Luján Argüelles (en el colmo de la originalidad, la frase fue "¡Vaya vacaciones!"). Una escape room facilita, vaya.

Pues por facilita que fuera, Miriam e Isabel se quedaron atrancadas mientras sus contrincantes abrían el cofre tras completar un puzzle con el resultado de la suma en cuestión. Así que después de Carmen y Rafa, otra pareja de famosos de segunda regional se va a casa. Y este es un poco el panorama del reality: pruebas larguísimas, famosos hablando de famosos, carpetas forzadas y emoción justita. Telecinco ya tiene que estar contando los días para el retorno de 'Gran Hermano VIP' y salir del bucle.

