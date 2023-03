Aprovecha el último día de las ofertas de primavera de Amazon con estos 7 juegos de mesa rebajados: 'El Señor de los Anillos', Marvel y mucho más con descuentazos

Si aún no has aprovechado las ofertas de primavera de Amazon, hoy a partir de las 23:59 la tienda dará por finalizado los descuentos en todos sus productos (descuentos en su evento). Y no queríamos olvidarnos de los juegos de mesa, que lejos de centrar la atención en televisores, barras de sonido y proyectores, están de oferta bajo un precio bastante interesante. Son muchos los que hemos encontrado, y os dejamos con los siete imprescindibles de todo tipo de marcas y franquicias.

Código Secreto de Disney

El juego de cartas Código Secreto es uno de los más populares en su categoría, y por ello de los más vendidos de Amazon. Hay diferentes versiones, pero el de Disney da un toque extra de dificultad al incluir los colores en las partidas, por lo que tendremos que pensar más en nuestras jugadas. Tendremos que adivinar palabras, imágenes y colores por equipos, recorrer los mundos Disney y encontrar a personajes clásicos de las películas; todo ello por 19,99 euros en lugar de 25 euros.

Villanos Disney

De la mismísima Disney, otro de los grandes juegos de cartas es el que protagonizan los villanos. Aquí no hay cabida para los héroes, y en esta expansión (que se puede jugar sin el juego base) tendremos que elegir a Scar, Yzma o Ratigan para alcanzar nuestro objetivo malvado a la vez que intentamos evitar que los otros jugadores hagan lo mismo. Su precio en Amazon es de 25,30 euros y normalmente lo encontramos por 51,95 euros, por lo que te llevas un descuentazo del 51%.

Ravensburger - Disney Villainous Evil Comes Prepared, Versión en Español, Juego de Light Strategy y Familiar, 2-3 Jugadores, Edad Recomendada 10+ - Dimensiones caja 17 x 27 x 7 cm Hoy en Amazon por 25,30€ PVP en Fnac 41,99€

Splendor Marvel

Si nos pasamos a la temática de los superhéroes, podemos encontrar infinidad de juegos de mesa. Uno de ellos, y que adapta al clásico juego de cartas, es el de Splendor Marvel, donde tendremos que reunir a un equipo de superhéroes como si fuésemos Nick Furia, para así hacer frente nuevamente a Thanos. El objetivo es reunir las gemas del infinito y alcanzar el Guantelete, pero no será nada fácil. En este caso, el descuento de 10 euros deja a este juego de mesa por un precio de 29,94 euros y a mínimo histórico.

El Señor de los Anillos: el juego de cartas

Con 'El Señor de los Anillos' ocurre algo similar a lo que pasa con Marvel, podemos encontrar muchos juegos de mesa y de cartas, aunque por lo general suelen tener un precio bastante más elevado. El Señor de los Anillos: el juego de cartas suele estar por 69,99 euros en Amazon, aunque en las ofertas de primavera se queda por solo 48,17 euros. De forma similar al anterior juego, debemos reunir a un grupo de aventureros para recorrer la Tierra Media bajo un juego cooperativo de uno a cuatro jugadores, donde tendremos que hacer frente a peligrosas misiones.

Fantasy Flight Games El Señor de los Anillos Caja Básica Ed. Revisada - Juego de Cartas en Español (MEC101ES) Hoy en Amazon por 48,17€

Trivia de Pokémon

¿Cuánto sabes de Pokémon? Más de 1.000 preguntas pondrán a prueba nuestros conocimientos sobre la materia, y este Trivia incluye tres modos diferentes para poder hacer frente a cada partida. Tantas generaciones dan para mucho, por lo que no será nada fácil conseguir acertar todas las preguntas. Amazon suele tener esta versión del Trivia por 42,99 euros, pero con la oferta puedes llevártelo por solo 33,50 euros.

Harry Potter: un año en Hogwarts

Si no has recibido la carta de acceso a Hogwarts, no te preocupes, con este juego de mesa puedes participar en partidos de Quidditch, enfrentarte a duelos de magia, hacer exámenes y, lo más importante, realizar misiones. El objetivo es conseguir puntos para cada una de las casas y así hacernos con la Copa de las Casas, una buena forma de disfrutar en familia durante Semana Santa, ya que su precio es de 35,14 euros frente al que solemos ver de 49,99 euros.

Borras - Harry Potter Juego de Mesa Un Año en Hogwarts. 4 Modos de Juegos Distintos Hoy en Amazon por 35,14€

Marvel Champions

El juego base de Marvel Champions no entra dentro de las ofertas de primavera, pero en Amazon podemos seleccionar un cupón en la descripción para poder llevárnoslo por solo 45,49 euros con una rebaja de algo más de 14 euros. Además, una de las expansiones más vendidas, La tiranía de Cráneo Rojo, sí que podemos encontrarla de oferta por solo 33,73 euros. Destacar la enorme cantidad de superhéroes, villanos y habilidades del juego base, por lo que con su expansión puedes disfrutar de historias diferentes y muchas más batallas súper épicas.

