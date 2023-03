Es de los más vendidos de Amazon y tiene un descuentazo durante las ofertas de primavera: el Fire TV Stick 4K Max es el chollo que necesita tu viejo televisor para ver películas y series

Amazon tiene la tradición de rebajar el precio de los Fire TV Stick en los diferentes eventos, y tal y como era de esperar en las ofertas de primavera han vuelto con un buen descuento. Ante tanto modelo con diferentes características, muchas veces podemos no saber cuál elegir, pero si estás buscando el más puntero de los dongle con formato stick, el modelo 4K Max está rebajado a 44,99 euros.

Entre los descuentos de las ofertas de primavera de Amazon, podemos encontrar televisores, barras de sonido y proyectores, pero también muchísimos productos y dispositivos de Amazon. El dongle Fire TV Stick 4K Max se encuentra rebajado 20 euros, y pese a que no es su precio mínimo, sí que lo encontramos con un descuento que merece la pena, ya que se queda ligeramente más caro que el modelo clásico y ahora puedes tenerlo en casa por 44,99 euros.

Comprar Fire TV Stick 4K Max al mejor precio

Se trata del Fire TV Stick más potente, pasando del GB o GB y medio de los modelos más clásicos (y del 4K base) a los 2 GB de memoria RAM, algo que se nota en la fluidez del entorno Fire TV, su sistema operativo con una enorme cantidad de aplicaciones en su catálogo, como Netflix, Prime Video o Disney+. Para estas aplicaciones tenemos unos accesos rápidos en el mando que acompaña al dispositivo, ofreciendo una mayor comodidad a la hora de acceder a las plataformas de streaming, o bien podemos utilizar Alexa para poder elegir la que queramos mediante comandos de voz.

Obviando al modelo Fire TV Cube que tiene un diseño completamente diferente, de los Fire TV Stick este es el más completo y potente, y ya no por su memoria RAM, sino porque incluye Wi-Fi 6, un procesador más potente, calidad 4K Ultra HD, Dolby Vision, compatibilidad con los formatos HDR y HDR10+, y por último Dolby Atmos. Es un dispositivo compacto que ofrece una calidad espectacular, y por el descuento merece la pena si aún no te lo has llevado con ofertas anteriores.

