Barra de sonido Samsung all-in-one 2024 Vs all-in-one 2022: te explicamos cuál elegir

Samsung tiene un buen catálogo de dispositivos orientado a un público muy amplio. Además de los televisores y de los móviles, la marca cuenta con un buen surtido de barras de sonido. Como cabe esperar, algunos son de gama de entrada y otros de gama media y alta, pero además podemos encontrar otros tantos modelos orientados a ocupar el mínimo espacio posible.

Estas barras, generalmente denominadas all-in-one, destacan en su formato compacto, pero también suelen contar con algunas especificaciones interesantes, ya sea con un buen acabado o porque integren algunas de las tecnologías más punteras del mercado. Es por ello por lo que hoy vamos a hablar y a comparar dos barras de sonido all-in-one de la marca: la Samsung HW-S60B (2022) y la Samsung HW-S60D (2024).



Samsung HW-S60B (2022) Samsung HW-S60D (2024) TIPO DE EQUIPO Barra de sonido compacta Barra de sonido compacta Subwoofer externo No No SONIDO ENVOLVENTE Dolby Atmos Dolby Atmos FORMATOS DE SONIDO Dolby Atmos inalámbrico y Dolby Digital Plus Dolby Atmos inalámbrico, Dolby Digital Plus y Dolby True HD CONECTIVIDAD Salida HDMI ARC, entrada óptica, Bluetooth, WiFi, Q-Symphony, AirPlay y Spotify Connect Salida HDMI ARC, entrada óptica, Bluetooth, WiFi, Q-Symphony, AirPlay y Spotify Connect Asistentes de voz Amazon Alexa y Google Assistant Amazon Alexa y Google Assistant MEJORA DEL DIÁLOGO Mejora mediante IA Mejora mediante IA DIMENSIONES Y PESO 670.0 x 62.0 x 105.0 mm (2,7 kg) 670.0 x 62.0 x 105.0 mm (2,7 kg) PRECIO 277 euros 319 euros

Comparativa de las barras de sonido Samsung HW-S60B y Samsung HW-S60D, por apartados

Si el diseño es bueno, para qué cambiarlo

Cuando algo funciona, no hay que darle demasiadas vueltas. El objetivo de ambas barras de sonido es ofrecer una gran calidad de sonido mediante un dispositivo compacto. Y es por ello por lo que las dos barras de sonido cuentan con prácticamente el mismo diseño, contando incluso con los mismos detalles en los extremos.

Este tipo de barras de sonido están orientadas a instalarlas en espacios en los que no queremos que destaquen demasiado. Pero también son interesantes para colocarlas junto a televisores de pequeña pulgada, ya que no sobrepasan el tamaño del televisor. Ambos modelos miden y pesan lo mismo, por lo que en este aspecto no notaremos diferencia alguna.

Formatos de audio

Donde sí vamos a ver diferencias notables es en las tecnologías, concretamente en los formatos de sonido que soportan cada modelo. La barra de sonido Samsung HW-S60B (2022) es bastante completa de por sí, ya que es compatible con Dolby Atmos inalámbrico y con Dolby Digital Plus, por lo que es capaz de ofrecer una experiencia envolvente e inmersiva en películas, series y videojuegos.

Por otro lado, hay un pequeño pero gran salto en la barra de sonido Samsung HW-S60D (2024). Si no presenta diferencias en el diseño, sí lo hace en los formatos de sonido compatibles. Además de soportar Dolby Atmos inalámbrico y Dolby Digital Plus, es compatible con Dolby True HD: un formato que se suele encontrar más en reproductores Blu-ray y que ofrece una calidad de audio sin pérdidas.

La inteligencia y otras similitudes

Ambas barras de sonido son inteligentes. Los dos modelos son compatibles tanto con Amazon Alexa como con el Asistente de Google, algo digno de destacar ya que, por lo general, o bien encontramos la compatibilidad con alguno de los asistentes o directamente no ofrecen esta función.

Además, las dos barras de sonido presentan un apartado de conectividad muy completo. Se pueden conectar otros dispositivos externos mediante HDMI, entrada óptica. Pero también dispone de conectividad inalámbrica, destacando en este caso Bluetooth, WiFi, AirPlay (para los dispositivos compatibles de Apple) y Spotify Connect.

Samsung HW-S60B y Samsung HW-S60D, ¿cuál comprar?

Por qué elegir la Samsung HW-S60B

Han pasado dos años desde el lanzamiento de la barra de sonido Samsung HW-S60B, pero por 277 euros es una excelente opción de compra. Donde más destaca es en:

Precio . Si lo que buscamos es una buena barra de sonido, de marca y queremos tirar por lo más económico, el modelo HW-S60B es la mejor opción de compra. Su precio es ajustado y los dos años que han pasado desde su lanzamiento no le han pasado factura.

. Si lo que buscamos es una buena barra de sonido, de marca y queremos tirar por lo más económico, el modelo HW-S60B es la mejor opción de compra. Su precio es ajustado y los dos años que han pasado desde su lanzamiento no le han pasado factura. Conectividad e inteligencia . Por lo general, las barras de sonido que se suelen mover por este rango de precio no suelen ser tan completas. Además, cuenta con el extra de ser compatible con Amazon Alexa y el Asistente de Google.

. Por lo general, las barras de sonido que se suelen mover por este rango de precio no suelen ser tan completas. Además, cuenta con el extra de ser compatible con Amazon Alexa y el Asistente de Google. Tamaño. Aunque hay muchas barras de sonido all-in-one en el mercado, no todas están orientadas a ofrecer muchas características y especificaciones en un dispositivo muy compacto. Este modelo de Samsung destaca por este mismo motivo, ya que es pequeño pero potente.

Samsung HW-S60B/ZF Hoy en Amazon — 277,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Por qué elegir la Samsung HW-S60D

La nueva generación de barras de sonido all-in-one de Samsung ha llegado con quizás demasiadas similitudes con respecto a generaciones anteriores, pero su precio actual de 319 euros también la convierten en una excelente opción de compra. Donde más destaca es en:

Precio . Sí, el modelo de dos generaciones atrás es más barato, pero aún así, la barra de sonido Samsung HW-S60D tiene un precio ajustado y llamativo. Es cierto que no hay un gran salto con respecto a las generaciones anteriores, pero igualmente hablamos de un modelo muy completo que tiene un buen precio.

. Sí, el modelo de dos generaciones atrás es más barato, pero aún así, la barra de sonido Samsung HW-S60D tiene un precio ajustado y llamativo. Es cierto que no hay un gran salto con respecto a las generaciones anteriores, pero igualmente hablamos de un modelo muy completo que tiene un buen precio. Formatos de sonido, inteligencia y conectividad . Este modelo es prácticamente igual que el anterior en conectividad y en compatibilidad con los asistentes de voz, pero añade un extra al ofrecer una mejor experiencia con los formatos de sonido. De haber algo que justifique su precio más alto que el modelo HW-S60D, sin duda es este apartado.

. Este modelo es prácticamente igual que el anterior en conectividad y en compatibilidad con los asistentes de voz, pero añade un extra al ofrecer una mejor experiencia con los formatos de sonido. De haber algo que justifique su precio más alto que el modelo HW-S60D, sin duda es este apartado. Tamaño. Como hemos comentado con la anterior barra de sonido, ambos modelos destacan en su tamaño. Hablamos de dispositivos compactos y muy completos que sin duda ofrecen una gran experiencia a la hora de ver películas y series.

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Freepik, Samsung

En Espinof | LG C4 Vs Samsung S85D: qué smart TV OLED comprar

En Espinof | Bose Smart Soundbar 600 Vs Bose Smart Soundbar 300: qué barra de sonido comprar