El Día del Padre es mañana y aún puedes quedar bien con el tuyo con estos cinco regalos que te llegarán a casa a tiempo

Solo quedan unas horas para el Día del Padre y los más olvidadizos tienen aún tiempo para hacerse con algunos regalos originales de cara a mañana. Vemos varios productos relacionados con el cine, las series y cómo verlos con los que tu progenitor quedará encantado.

Saga El Padrino en 4K

No necesita presentación, se trata de la saga más emblemática de la historia del cine a la que se han rendido crítica, público y profesionales del show business. Una magistral adaptación a la gran pantalla por parte de Francis Ford Coppola de la novela homónima de Mario Puzo. Marlon Brando, Al Pacino, John Cazale, Diane Keaton o Robert Duvall en uno de los productos culturales más admirados del siglo XX.

Esta trilogía viene con contenido extra exclusivo y con su versión en inglés original y la subtitulada y doblada al castellano. Su precio en Amazon es de 79,99 euros y la tendrás mañana en casa sin coste añadido.

Optoma H190X

Cuenta con una visualización de luces de 3.900 lúmenes ANSI y resolución WXGA (1280 X 800 píxeles). Tiene conectividad mediante HDMI, VGA y USB y dispone de 10 W de potencia de sonido. Su relación de contraste es de 30.000:1 y 203 vatios en su lámpara. Su lámpara tiene una vida de 6000 horas en modo brillante, 12000 en dinámico, 10000 en Eco y 15000 en modo Eco +.

Si tu padre es un cinéfilo empedernido, ahora que llega el calor el modelo H190X de Optoma es ideal para él. Cuesta 499 euros en PcComponentes, su precio habitual y además cuenta con el envío gratuito y a tiempo para mañana.





Los asesinos de la luna: Petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI, de David Grann (Random House)

Estamos ante la novela que ha inspirado la última película de Martin Scorsese protagonizada por Leonardo DiCaprio. Una historia de conspiraciones contra una rica comunidad india que dio origen al FBI de Edgar J. Hoover. Un best seller según The New York Times que no ha parado de coleccionar premios y que ha dado pie al sensacional film de 2023 nominado a 10 Oscars.

El libro de David Grann en español tiene un precio en Amazon de 19,85 euros, su coste habitual. Mañana lo tendrás en casa si lo pides en las próximas horas.

Los asesinos de la luna: Petróleo, dinero, homicidio y la creación del FBI. (Random House) Hoy en Amazon — 19,85 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Samsung HW-C400/ZF

Se trata de un dispositivo de 2.0 canales con cuatro altavoces y woofer integrado que cuenta con las conexiones inalámbricas Bluetooth y NFC para facilitar su emparejamiento. Tiene una potencia de 20 W, dispone de Modo Noche para que sus graves no molesten a otros miembros del hogar y dispone de Voice Enhance que ayuda a que los diálogos en pantalla se escuchen de forma nítida.

Esta barra Samsung costaba hasta hace unos días 129 euros, pero con los 30 euros de rebaja de MediaMarkt, su precio cae hasta los actuales 99 euros con el envío gratuito y te llegará mañana.





Fire TV Stick 4K

Si el Fire TV ya era útil, ahora con el apagón de la TDT que los televisores más antiguos sufrieron hace poco más de un mes, aún puedes tener más motivos para hacerte con él. Aparte de llevar a tu televisor cientos de aplicaciones, este dispositivo emite en resolución UHD 4K. Además, ofrece compatibilidad con Dolby Vision, HDR10+ y audio envolvente Dolby Atmos. Su conexión se establece mediante WiFi 6 y su mando integra control por voz con Alexa.

Uno de los mejores dispositivos para contar con funciones inteligentes en nuestro viejo televisor es este Fire TV Stick 4K de Amazon y tiene un precio de 69,99 euros, llegándote mañana mismo a casa sin coste añadido.

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Amazon, Sony, Paramount Pictures, Optoma, Samsung

En Espinof Selección | Cinco barras de sonido económicas que te harán mejorar tu experiencia con películas y series para regalar

En Espinof:

Las 29 mejores series de Disney+

Cronología Marvel - Orden para ver las películas y series del Universo Marvel

'Star Wars': en qué orden conviene ver todas las películas y series de la saga

Las 26 mejores películas de Disney de todos los tiempos

Las 28 mejores series de ciencia ficción que puedes ver en Netflix, HBO Max, Amazon Prime Video, Disney+ y Apple TV+