Esta bellísima construcción LEGO recrea al 'Sonic' más clásico de los videojuegos y está de oferta casi a precio mínimo

El cine y las series siempre han estado buscando inspiración en los cómics y videojuegos. Series como 'The Last of Us' o películas como 'Sonic' han demostrado que se puede hacer una adaptación de calidad sin prescindir lo que hacía grandes a estas obras originales. Centrándonos en el erizo azul, el LEGO 21331 recrea aquellos videojuegos más clásicos con los que muchos hemos crecido. Una construcción ideada para los fans de 'Sonic' que encontramos más barata con la oferta de Amazon: 59,50 euros.

Comprar LEGO 21331 de 'Sonic' al mejor precio

Esta fantástica construcción LEGO 21331 no es de las más caras ni de lejos. Su precio recomendado alcanza los 79,99 euros, pero ahora podemos aprovechar la oferta de Amazon para comprarla mucho más barata: por 59,50 euros con el descuento del 26% (20,49 euros al cambio).

Sonic the Hedgehog - Green Hill es el nombre de esta construcción. El escenario más clásico del erizo azul de SEGA que recrea todo lo bueno del personaje en los primeros videojuegos. Por supuesto, tenemos un escenario cargado de detalles, con el colorido, los enemigos, los anillos y, por supuesto, el looping vertical que servía para mostrar las habilidades de Sonic.

Además de todo ello, tenemos una minifigura del mismísimo Sonic con todas las Esmeraldas del Caos y al mayor antagonista del personaje: el Dr. Eggman. Sin duda, esta construcción estilo diorama es una perfecta recreación del Sonic más clásico, un LEGO casi imprescindible para todo fan de la "mascota" de SEGA.

Imagen | Paramount Pictures, LEGO

