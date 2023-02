Estas réplicas en oferta de espadas y lanzas de 'Juego de Tronos' son una pasada: convierte tu casa en un hogar friki con estos espectaculares diseños

Cuando vemos alguna película o serie y los personajes destacan, entre otras cosas, por llevar una curiosa espada, somos muchos los que desearíamos tenerla para añadirla a nuestra colección. 'Juego de Tronos' es la serie perfecta para hablar de ello, y hoy hemos encontrado algunas oficiales y no oficiales (por pertenecer al diseño del libro y no de la serie) con un buen descuento.

Lanza de la Víbora Roja - Oberyn Martell

Uno de los mejores diseños lo tiene la lanza de Oberyn Martell, el personaje encarnado por Pedro Pascal ('The Last of Us') que utilizó para enfrentarse a la Montaña durante la cuarta temporada de 'Juego de Tronos'. Su hoja serpenteante de acero inoxidable tiene licencia oficial y hay solo 2.500 unidades. Su precio suele mantenerse en los 690 euros en la tienda Espadas y Más, pero ahora puedes llevártela por 449 euros. Además de su magnífico diseño, viene con una placa de madera para decorar el hogar y la lanza mide un total de 200 centímetros.





Espada de Aegon Targaryen

En los libros hemos podido conocer algunas de las historias de personajes cuyas leyendas siguen a oídos de los habitantes de Poniente. Aegon Targaryen, o Aegon el conquistador, es uno de ellos, y su espada, basada en los relatos de las novelas de R. R. Martin, también podemos encontrarla en Espadas y Más. Al igual que la lanza de Oberyn Martell, viene con su propia placa de madera. El tamaño de la espada es de 107 centímetros con una hoja en níquel, empuñadora de dos dragones y mango negro con un detalle en dorado. Su precio suele mantenerse en 125 euros, pero ahora puedes tenerla en casa por 109 euros.

Espada guardajuramentos de Brienne de Tarth

La traición es uno de los elementos más representativos de 'Juego de Tronos', pero también lo son la fidelidad y el honor. En estos dos últimos casos, uno de los personajes más nobles y honorables es Brienne de Tarth. El característico personaje porta en la serie la espada guardajuramentos Oathkeeper y podemos encontrar una réplica no oficial en Espadas y Más. Su precio es de 89 euros en lugar de los habituales 149 euros, mide 105 centímetros y está fabricada en acero inoxidable con empuñadura de metal e incluye un soporte para colgarla en la pared.

