Este es el camino a un precio baratísimo: estos juegos de mesa de 'The Mandalorian', 'Dune', 'Rick y Morty' y mucho más son un chollo para disfrutar en compañía

El Corte Inglés y Amazon siguen lanzando descuentos interesantes en muchísimos artículos referentes al cine y a las series, y en esta ocasión hemos encontrado algunos de los juegos de mesa más populares y más vendidos con un buen descuento. Star Wars, 'Narcos', 'Dune' y muchas otras películas, series y sagas con las que poder disfrutar jugando en familia o con amigos.

Monopoly de 'The Mandalorian'

Uno de los Monopoly más exclusivos por su poca variación de precio en estos meses y su gran calidad de contenido es el de 'The Mandalorian'. El objetivo es el mismo que en el juego de mesa clásico, pero con variaciones en el diseño y las figuras, encontrando a personajes como Din Djarin o Grogu y localizaciones vistas en la serie. Todo ello se incluye en una perfecta caja personalizada de 'The Mandalorian' y a un precio de 41,20 euros en El Corte Inglés, y al mismo precio en Amazon.

'Rick y Morty'

Una de las mejores parodias del cine es la de 'Rick y Morty', que sirviéndose de 'Regreso al Futuro' ha creado una serie cómica e imprescindible. Ambos personajes también cuentan con un juego de mesa, llamado realidades alteradas, con la temática clásica de la serie que sirve para poder expandir su humor hasta nuestras casas. En este caso, suele mantenerse a un precio de 29,95 euros, pero ahora puedes encontrarlo por solo 22,45 euros.

Juego de Mesa Rick And Morty Realidades Alteradas PVP en El Corte Inglés 22,45€





Dune: conquista y diplomacia

Es innegable que la nueva, o al menos reciente, versión de 'Dune' ha causado una mejor impresión que la clásica de 1984, por lo que como siempre no es de extrañar que se haya aprovechado para lanzar algunos artículos referentes a la cinta. Dune: conquista y diplomacia es un juego de mesa donde tendremos que vencer a nuestros enemigos y traicionar a nuestros amigos. Cuatro facciones luchan para la victoria y el poder para conseguir una sustancia misteriosa, y el juego incluye un tablero, un reglamento, seis hojas de facción, dos ruedas de batalla, 278 fichas, un dado y 94 cartas; todo ello por 37,47 euros en lugar de 59,99 euros.

Star Wars: el borde exterior

Volviendo a Star Wars, otro de los juegos de mesa más clásicos de la saga es el de El borde exterior, donde tendremos que elegir una facción entre cazarrecompensas, mercenarios y contrabandistas. Como podréis imaginar, se trata de jugar sucio para poder conseguir la victoria, y se incluye un tablero con diferentes fichas, cartas y personajes vistos en la saga. En este caso, su precio suele mantenerse en unos elevados 74,99 euros, pero ahora podemos encontrarlo en El Corte Inglés por 56,20 euros.

Narcos: plata o plomo

Con todos los estrenos, y cancelaciones, de Netflix, 'Narcos' ha quedado algo relegada al olvido, aunque en su momento pudimos disfrutar de cada una de las temporadas -sobre todo las dos primeras- con un Pedro Pascal que ahora podemos volver a ver en 'The Last of Us'. Plata o plomo es una de las icónicas frases de Pablo Escobar, y también el nombre del fantástico juego de mesa donde tendremos que convertirnos en El Patrón para conseguir dominar nuestra ciudad, mientras que los jugadores tendrán que derrotarnos. Su precio, en El Corte Inglés, solemos verlo por los 39,95 euros, pero ahora ha bajado hasta los 19,95 euros.

Imagen | Hasbro, Crazy Pawn, Gale Force Nine, Fantasy Flight Games

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.