'Friends', la serie completa, juegos de mesa, libros y más regalazos para fans de la mejor sitcom de la historia

' Friends ' es la mejor sitcom de la historia. La serie creada por Marta Kauffman y David Crane fue (y es) tan popular que hasta en España se intentó trasladar este tipo de comedia televisiva con ejemplos como ' 7 vidas ' o ' ¡Ala… Dina! ' en los años 1999 y 2000 respectivamente. La icónica serie ha contado a lo largo de los años con innumerables productos de merchandising, y algunos de los mejores los podemos seguir encontrando a día de hoy, haciendo referencia y trasladando tanto a los personajes como a cada uno de los escenarios que son tan reconocibles.

Serie completa en edición especial

Ross, Rachel, Chandler, Monica, Phoebe y Joey. Los seis personajes protagonistas nos han dado escenas muy cómicas a lo largo de las 10 temporadas que tuvo la serie, con momentazos que se nos han quedado grabados en la memoria. La serie todavía sigue emitiéndose en televisión, pero también podemos encontrarla en formato físico bajo una edición especial ( 99,95 euros ) que incluye contenido adicional.

Esta edición, en formato Blu-ray, reúne las 10 temporadas (236 episodios) en un completo castellano, aunque también se puede elegir libremente el idioma y los subtítulos. Lo más interesante, además de todo el contenido que se emitió en televisión, es que incluye más de cuatro horas de contenido adicional con documentales sobre las relaciones más allá de los personajes de la sitcom, el guion original, especiales de los show de Jay Leno (2004) y Ellen DeGeneres (2004/2005), tomas falsas, el musical oficial de I'll there for you y una guía de episodios de 64 páginas con sorpresas de los archivos de Warner Bros.





Trivial Pursuit de viaje

¿Cuánto sabes sobre 'Friends'? Una serie que tantas veces hemos visto da para aprenderse de memoria incluso muchos de los diálogos de los personajes. Hasbro tiene en su catálogo una magnífica versión del Trivial Pursuit ( 19,95 euros ) que recoge muchas preguntas sobre la sitcom, y teniendo en cuenta que se trata de una edición viaje es perfecta para disfrutar de la serie en cualquier lugar.

La edición viaje del Trivial Pursuit de 'Friends' mantiene las reglas oficiales del juego original, pero con añadidos interesantes. No incluye tablero, pero sí los quesitos, un dado y 600 preguntas sobre diversos aspectos de la serie, sus personajes, lugares que hemos podido ver a lo largo de las temporadas y las escenas más icónicas de la sitcom. Además, si ya tienes el juego original de Trivial Pursuit, se le puede añadir a la edición viaje de 'Friends' para tener una experiencia más completa.

I'll be there for you: la vida según los protagonistas

Durante los 10 años que duró la serie de 'Friends', los personajes llegaron a calar a un público que sigue disfrutando de cada uno de los capítulos. Es por ello que muchas personas han querido dejar su modesta huella explorando cada una de las temporadas, profundizando en las relaciones entre personajes e ilustrando los mejores momentos. I'll be there for you ( 14,95 euros ), que comparte nombre con la icónica canción del opening, es una fantástica guía ilustrada sobre la serie.

Emma Lewis y Chantel de Sousa son los autores de I'll there for you, un libro de 96 páginas en el que se explora el origen e inicio de 'Friends', eligen los mejores momentos de la serie, incluyen un test de personalidad, curiosidades, las frases más graciosas y estrechan el cerco sobre las relaciones entre cada uno de los personajes. Además, el libro está ilustrado y traducido al castellano.

Monopoly

Los juegos del Monopoly suelen trasladar los escenarios, personajes o momentos más icónicos de películas y series al tablero de juego; y el de 'Friends' lo reúne todo. El Monopoly de 'Friends' ( 39,95 euros ) es una versión del clásico juego de mesa de Hasbro que recoge lo más emblemático de la serie y lo traslada tanto en el tablero como en las figuras y cartas.

En el tablero nos encontraremos tanto con casillas sobre algunos momentos de la serie, personajes y objetos emblemáticos, como es el caso del barco de Joey, el futbolín del apartamento de Chandler y Joey o el Porsche de Monica. Las figuras, en este caso, recogen los elementos más característicos de los personajes y las propiedades se han cambiado por tazas y sofás, haciendo así referencia al Central Perk.

Monopoly de Friends PVP en Amazon — 39,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Dobble Friends

Dobble cuenta con un sinfín de versiones que adaptan muchas de las películas y series más populares de los últimos años. Por supuesto, también nos encontramos con una edición de 'Friends' ( 16,99 euros ) con los elementos y objetos más característicos de las 10 temporadas.

Esta versión de la serie mantiene las mismas reglas y mecánicas del juego oficial y original, pero cambia los dibujos o ilustraciones para añadir algunos elementos adaptados de 'Friends', como es el caso de los personajes, la icónica puerta del apartamento de Monica, el balón de fútbol, la fachada del edificio de los apartamentos, un café del Central Perk y mucho más.

Dobble de Friends PVP en Amazon — 16,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Mini réplica del Central Perk

Hablando del Central Perk, en algunas tiendas podemos encontrar fantásticas construcciones de la cafetería que siempre visitaban los personajes y en la que se desarrollaban gran parte de las escenas. RP Minis es una marca que se especializa en recrear escenarios en miniatura, y por supuesto cuenta con una dedicada al Central Perk de 'Friends' ( 15,26 euros ).

Esta réplica en miniatura viene en una caja similar a la que podemos encontrar en los Funko Pops, pero al abrirla nos encontramos con el sofá, la mesa, la alfombra y el escenario del Central Perk. Además, viene con un libro ilustrado de 48 páginas con los momentos más memorables de la serie; eso sí, en este caso viene en inglés.

Friends: Central Perk (RP Minis) PVP en Amazon — 15,26 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Puzle 3D del Central Perk

Durante los últimos años se han puesto de moda los puzles en tres dimensiones, algo interesante para construir escenarios, personajes y otras estructuras con diseños muy bien detallados. El Central Perk cuenta con una versión en puzle 3D (42 euros) con el que se puede construir el edificio entero.

Este puzle en tres dimensiones incluye un total de 440 piezas para construir el edificio al completo y con unos colores y un nivel de detalle muy bueno. Además, tiene un buen tamaño, ya que sus dimensiones son de 40 x 30 x 45 centímetros, e incluye tanto a los seis personajes protagonistas como un taxi, el letrero del Central Perk, las escaleras de incendios del edificio, las farolas de la calle y mucho más.

Puzle 3D del Central Perk PVP en Espadas y Más — 42,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Amigos, amantes y aquello tan terrible

Para Matthew Perry , el actor que interpretó a Chandler Bing, el tiempo que pasó rodando las 10 temporadas de 'Friends' no fue un camino de rosas, y es por ello por lo que años más tarde —concretamente en 2022— publicó 'Amigos, amantes y aquello tan terrible' ( 22,50 euros ), una biografía donde habla de su vida y de sus buenas y malas experiencias.

El punto central de su biografía es la adicción, desgranando muchos de los momentos por los que pasó en aquella temporada, sus relaciones con los demás actores y actrices, y explica el éxito de la serie. Todo ello en un libro de 400 páginas donde no abandona el característico humor con el que siempre se le ha conocido.

