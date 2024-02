El Funko de Gandalf en su escena más icónica de la saga, en stock y a un precio muy ajustado para ser de 'El Señor de los Anillos'

' El Señor de los Anillos ' es una de las sagas más importantes no sólo de la literatura, sino también de la industria cinematográfica. Las marcas lo saben y por ello es "normal" que nos encontremos con productos que tienen un precio desorbitado. Pero de vez en cuando tenemos alguna que otra sorpresa en tiendas como Miravia, que tiene el fantástico Fuko Pop! de Gandalf a un precio muy ajustado, sobre todo teniendo en cuenta que este funko es difícil encontrarlo en otras tiendas. Su precio es de 16,62 euros , pero con la primera compra desde la web se queda por 14,13 euros y desde la aplicación para teléfonos por 8,31 euros.

Funko Pop! de Gandalf (El Señor de los Anillos) PVP en Miravia — 16,62 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Comprar Funko Pop! de 'El Señor de los Anillos' al mejor precio

Desde hace ya bastante tiempo, este Funko Pop! de Gandalf se encuentra descatalogado en gran parte de las tiendas, pero ahora la tenemos en Miravia de oferta. Aprovechando que está de oferta en la tienda con un descuento del 17%, finalmente se queda por 16,62 euros .

Esta figura Funko Pop! de Gandalf es una de las más interesantes y espectaculares no por su diseño, sino por la mítica escena en la que podemos encontrar al personaje de 'El Señor de los Anillos' con esa postura. "No puedes pasar" es una de las frases más icónicas tanto del personaje como de la trilogía o saga en general, y no es para menos teniendo en cuenta que en ese punto pensábamos que no volveríamos a ver al personaje interpretado por Ian McKellen (al menos los que no leímos los libros antes de ver la película).

Bajo esos característicos ropajes, su bastón y la espada, el aspecto desaliñado al atravesar Moria, el reino de los enanos, y un diseño muy bien detallado este Funko Pop! es perfecto para añadir a la colección. Como es costumbre en la marca, la figura está fabricada en vinilo y tiene unas dimensiones aproximadas de 16 cm de altura. Además, viene en su correspondiente caja personalizada.

También te puede interesar

Estuche Tolkien: Incluye El Hobbit, La Comunidad del Anillo, Las Dos Torres, El Retorno del Rey + mapa de la Tierra media (Biblioteca J.R.R. Tolkien) Hoy en Amazon — 41,75 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | New Line Cinema, Funko Pop!

En Espinof Selección | Las mejores trilogías en DVD y Blu-ray: desde 'Regreso al futuro' hasta 'El Señor de los Anillos', un repaso a las obras más icónicas del cine

En Espinof:

Anime en Netflix: 10 potentes series recomendadas para todos los gustos

Las 21 mejores películas coreanas de los últimos años

Las 26 mejores películas de Disney de todos los tiempos

Cronología Marvel - Orden para ver las películas y series del Universo Marvel