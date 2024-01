Hoy en Miravia tienes baratísimo el 'The Last of Us: Parte 2 Remastered', el videojuego en el que se inspirará la segunda temporada de la serie de HBO

Han pasado 11 años y ' The Last of Us ' sigue siendo uno de los mejores videojuegos de las diferentes generaciones de PlayStation. Uno de los motivos son las incesantes remasterizaciones y remakes que ha tenido durante los últimos años, así como la adaptación que pudimos ver en HBO el año pasado . Todavía queda bastante tiempo para poder ver la segunda temporada de 'The Last of Us' , pero una buena forma de conocer su historia es con el videojuego que se lanzará el próximo 19 de enero: 'The Last of Us: Parte 2 Remastered' en PS5. En Miravia lo tenemos ahora rebajado por 50,99, pero si es tu primera compra en la tienda, y accedes al enlace desde el teléfono, puedes acceder a un descuento que lo deja por 38,99 euros.

Comprar 'The Last of Us: Parte 2 Remastered' al mejor precio

El nuevo videojuego de 'The Last of Us' parte de un precio recomendado de 49,99 o 59,99 euros dependiendo de la tienda, pero ahora podemos tenerlo en casa más barato bajo una reserva, ya que se lanzará el 19 de enero. Aprovechando la oferta de Miravia y su descuento de 15,30 euros finalmente se queda por 50,99 euros. Volvemos a remarcar que si es la primera compra en la tienda se queda incluso más barato, ya que con el descuento lo tenemos por 38,99 euros.

' The Last of Us: Parte 2 Remastered ' continúa la historia del primer videojuego (y de la primera temporada de la serie) con un lapso de tiempo de seis años. Volvemos a encontrarnos tanto con Ellie como con Joel en una aventura enfocada a la venganza, con nuevos personajes añadidos, escenarios más amplios, una duración más extensa que la del primer videojuego y una Inteligencia Artificial mejor desarrollada.

Esta remasterización del videojuego no sólo se diferencia en la calidad gráfica frente a su predecesor, sino que además se añade un nuevo modo roguelike (Sin Retorno) en el que podemos seleccionar a los diferentes personajes que aparecen durante todo el videojuego, siendo este su mayor exponente frente a la edición estándar que se lanzó en 2020.

También te puede interesar

The Last Of Us (Temporada 1) (4K UHD + Blu-ray) [Blu-ray] Hoy en Amazon — 69,95 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Más ofertas

Recuerda que suscribiéndote a Amazon Prime dispones de 30 días de prueba gratis y podrás disfrutar de otros servicios como Prime Video . También puedes probar gratis durante 30 días servicios como Kindle Unlimited o Audible .

Nota: algunos de los enlaces aquí publicados son de afiliados y pueden reportar un beneficio.

Imagen | Naughty Dog, 3DJuegos

En Espinof Selección | Los mejores juegos de mesa basados en series: desde 'One Piece' hasta 'Juego de Tronos', seis adaptaciones recomendadas para disfrutar en compañía

En Espinof:

Anime en Netflix: 10 potentes series recomendadas para todos los gustos

Las 21 mejores películas coreanas de los últimos años

Las 26 mejores películas de Disney de todos los tiempos

Cronología Marvel - Orden para ver las películas y series del Universo Marvel