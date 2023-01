Llévate HBO Max con un 35% de descuento: disfruta de 'The Last of Us', 'La Casa del Dragón' y otras grandes series de la plataforma a precio de ganga

Sí, ya se ha estrenado 'The Last of Us', y parecía que este día nunca llegaría. Los seguidores de la historia de Ellie y Joel podemos ver el primer capítulo en HBO Max, una adaptación del videojuego homónimo que llevamos mucho tiempo esperando. Para ello, es necesario contar con una suscripción al servicio de streaming, que tiene un precio de 8,99 euros; pero ahora puedes tenerla con un 35% de descuento si eliges la suscripción anual, por lo que, finalmente, se queda en 69,99 euros.

El precio de los servicios de streaming se ha estandarizado en los 8,99 euros (en algunas de las plataformas) o incluso se ha elevado el mismo. Pero HBO Max permite pode hacer un único pago anual, lo que nos permite poder ver, entre otras muchas cosas, la temporada completa de 'The Last of Us', que se emite de forma semanal.

¿Qué incluye la suscripción?

De forma similar a otras plataformas, con una suscripción de HBO Max podemos tener algunas de las funciones que más se han caracterizado en los últimos años. Entre ellas, poder realizar una reproducción simultánea desde diferentes dispositivos, algo que viene bien para ver una serie o película desde casa con algún familiar o amigo. Además de ello, tenemos la opción de tener hasta cinco perfiles personalizados, infantiles y de adultos, descargar las series y películas para verlas en cualquier lugar y la compatibilidad de dispositivos permite poder verlas desde un televisor, ordenador, consola o desde un smartphone o tablet.

Está claro que el catálogo abarca mucho más que 'The Last of Us', ya que podemos encontrar películas y series de HBO, Warner Bros., DC, Cartoon Network, Looney Tunes, Scooby-Doo & Friends y Cartoonito. De igual forma, entre lo más destacado de la plataforma podemos ver algunas series y películas que han cobrado una gran importancia como 'Juego de Tronos' y 'La Casa del Dragón', 'The White Lotus', 'Euphoria'o 'Elvis'.

Ambos planes de suscripción, el mensual de 8,99 euros y el anual de 69,99 euros, incluyen las funciones mencionadas, pero con el anual puedes aprovechar y pagar menos al contar con el descuento del 35%; algo que siempre viene bien para poder ver las temporadas completas y todo el contenido por un precio más reducido que con el pago mensual.

Imagen | HBO Max

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.