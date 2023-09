Ni Marvel, ni DC: esta es mi película favorita de superhéroes y la que siempre recomiendo

Tanto Marvel como DC siguen recorriendo un largo camino por el cine con muchas películas y otras tantas series. Aunque en la actualidad creo que estamos encontrando títulos de mejor calidad, son muchos años los que he pasado agotado ante tantos estrenos que, si bien me parecían interesantes, no cumplían con lo que esperaba. Curiosamente, no es ni en Marvel ni en DC donde encontré hace años mi película de superhéroes favorita, sino en M. Night Shyamalan y, concretamente, en 'El protegido'.

'El protegido'

No soy un gran fan de Shyamalan, pero 'El protegido' (19,49 euros) sí que consiguió llamar mi atención por diversos motivos. Quizás fuese su propuesta alejada a lo que encontramos actualmente, el elenco de actores o simplemente por abordar el cine de superhéroes, que en ese momento no estaba tan en alza, desde una perspectiva y con un tono diferentes.

De los cómics a la vida real

No es una película perfecta ni mucho menos, pero en este caso Shyamalan crea una historia con personajes grises en la que la apuesta por el azar llevan a encontrarse a Bruce Willis y Samuel L. Jackson. Muchas veces cuesta llegar a empatizar con los villanos, y aunque no compartamos sus ideales y mucho menos sus acciones, en este caso sí que llegué a comprender la motivación de alguien que está tan roto por dentro como por fuera.

El afán por los cómics de Elijah (Samuel L. Jackson) es tal que llega a comprender que debe encontrar a su igual cueste lo que cueste. Aquí no hablamos de habilidades súperpoderosas, sino de otras más cercanas a lo natural, a lo real. El máximo exponente lo encontramos en las conversaciones y no en enfrentamientos, lo que se diferencia bastante en el producto superheróico que encontramos actualmente en los cines.

'El protegido' es la primera parte de una trilogía ('El protegido', 'Múltiple' y 'Glass') muy alejada de lo convencional. Una cualidad que siempre destaco para evadirnos de películas que, si bien a día de hoy me siguen gustando mucho, han logrado que cada vez vaya al cine con menos emoción, por lo que siempre recomiendo esta película en concreto a todo amante del cine de superhéroes.

Imagen | Touchstone Pictures

