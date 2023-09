La serie de Marvel que estaba llamada a arrasar pero fue cancelada tras un solo episodio que ni siquiera pudimos llegar a ver

El universo Marvel en la pequeña pantalla arrancó para muchos con 'Bruja Escarlata y Visión', pero lo cierto es que hubo varios títulos antes situados dentro del MCU, pero cuya conexión con el mismo nunca se potenció tanto como está sucediendo con las producciones más recientes. De entre todas ellas, la más longeva con diferencia fue 'Agentes de SHIELD', ya que alcanzó las siete temporadas, pero es que además también debería haber lanzado un spin-off que lo tenía todo para arrasar en audiencia.

Los fichajes de Adrianne Palicki y Nick Blood en la temporada 2 de 'Agentes de SHIELD' fueron muy bien recibidos por el público, algo que no pasó desapercibido para la cadena ABC. De hecho, al año siguiente empezaron a trabajar en 'Marvel's Most Wanted', una serie que iba a centrarse en los personajes de Bobbi Morse y Lance Hunter, cuya salida de la otra serie se produjo en el episodio 13 de su tercera temporada.

Una apuesta segura que acabó torciéndose

Lo cierto es que ABC ya había tanteado la idea de hacer un spin-off en 2015, pero entonces no lo vio claro y aplazo ponerse más en serio en ello hasta el año siguiente. Entonces todo iba sobre ruedas y se encargó un piloto en el que también participaban Delroy Lindo y Oded Fehr ('La Momia') que contaba con la siguiente premisa:

Dos ex espías y ex parejas que huyen sin amigos, sin S.H.I.E.L.D. y con una larga lista de enemigos que buscan reclamar una recompensa por sus cabezas. Sin poder confiar en nadie más que en ellos mismos, Bobbi y Hunter forman una incómoda alianza con Dominic Fortune, un aventurero sin escrúpulos con una gran cantidad de recursos y aún más adversarios, que acepta protegerlos siempre y cuando le ayuden con sus propios planes. Estos dos héroes ayudarán a quien lo necesite, mientras intentan descubrir la conspiración que ha puesto sus propias vidas en peligro.

Hasta en Deadline anunciaron que la luz verde para 'Marvel's Most Wanted' estaba básicamente garantizada, por lo que todo apuntaba a que la serie debutaría durante la temporada televisiva 2016/2017, pero lo cierto es que la cadena empezó a perder la confianza en los proyectos del MCU. Por lo pronto, la estupenda 'Agente Carter' fue cancelada tras dos temporadas por el bajón de audiencia sufrido por la segunda, lo cual sin duda tuvo un efecto adverso para el título que nos ocupa.

En principio, ABC sopesaba tener hasta cuatro series diferentes de Marvel en su parrilla para la temporada siguiente, pero a la hora de la verdad 'Agentes de SHIELD' fue la única que emitió. Y es que además de 'Marvel's Most Wanted', la cadena también trabajaba en 'Damage Control', una sitcom sobre la compañía de dicho nombre que se encarga de lidiar con los desperfectos provocados por las batallas de superhéroes.

En mayo de 2016 se supo que la cadena había decidido pasar tanto de 'Damage Control' como de 'Marvel's Most Wanted', aunque hubo que esperar hasta agosto de ese mismo año para que Channing Dungey, por aquel entonces presidenta de ABC Entertainment, comentó lo siguiente sobre la cancelación de esta última:

Sentimos que no era tan buena como otros pilotos que rodamos. Hablamos de ello con Marvel y llegamos a un acuerdo de que queríamos averiguar cuál sería nuestra siguiente serie juntos y que teníamos que sentir que fuera muy fuerte creativamente.

Por ello, llama la atención que la siguiente serie de Marvel en ABC fue 'Inhumans', un enorme fracaso del que solamente llegamos a ver 8 episodios antes de que fuera cancelada de forma fulminante. Cuesta creer que en la cadena realmente pensasen que ese título era realmente más fuerte creativamente que 'Marvel's Most Wanted'.

Y si os habéis quedado con curiosidad de cuáles fueron esas otras series dramáticas que sí recibieron luz verde por parte de ABC en lugar de 'Marvel's Most Wanted', son las siguientes: 'Conviction', un drama legal protagonizado por Hayley Atwell que no pasó de su primera temporada, 'Los pasajeros del tiempo', un drama de ciencia ficción que fue cancelado y retirado de antena tras apenas 5 de los 12 episodios rodados, 'Still Star-Crossed', un intento de secuela de 'Romeo y Julieta' que tampoco pasó de su primera temporada, 'Notorious', un drama legal con Piper Perabo que apenas tuvo 10 episodios, y 'Sucesor designado', el thriller liderado por Kiefer Sutherland que aguantó dos temporadas en ABC -la tercera pasó a ser exclusiva de Netflix-.

Palicki ha comentado en varias ocasiones que ella estaría encantada de recuperar la serie, llegando a decir en 2019 que "vi el piloto y era realmente bueno. Era un poco más oscuro. Interpretábamos a mercenarios, era una especie de extensión de lo que estábamos tratando antes, donde, como, terminamos tratando de casarnos de nuevo y todo se viene abajo porque la gente está detrás de nosotros. Al final, somos nosotros luchando por nuestras vidas". Lamentablemente, Palicki nunca volvió a interpretar a Bobbi Morse, mientras que Blood retomó el personaje de Lance Hunter en un episodio de la temporada 5 de 'Agentes de SHIELD'.

Además, el episodio rodado nunca llegó a poder verse y Marvel no tiene capacidad alguna para hacerlo, ya que todo depende de ABC. Y a estas alturas sería un milagro que lo lanzase o incluso que se produjese algún tipo de filtración.

