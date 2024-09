'MaXXXine', dónde ver y cuándo se estrena en streaming la película que cierra la trilogía de terror dirigida por Ti West

Ti West se ha consolidado como uno de los mejores directores en el panorama del terror independiente, y su última película, 'MaXXXine', llegó hace no mucho tiempo a las salas de cine dando por cerrada su trilogía de películas, conformada por las excelentes 'X' y 'Pearl'.

Estrenada el pasado 23 de agosto en las salas de cine españolas, 'MaXXXine' es una película dirigida por el ya mencionado Ti West ('The House of the Devil') y protagonizada por los actores y actrices Mia Goth ('El secreto de Marrowbone'), Elizabeth Debicki ('The Crown') y Giancarlo Esposito ('Breaking Bad').

Cuándo y dónde podremos ver 'MaXXXine' en las plataformas de streaming

MaXXXine se estrenó hace prácticamente un mes, y una vez ha dejado de emitirse en las salas de cine su próximo paso será llegar al formato físico y al formato digital. De momento no se sabe la fecha exacta a la que llegará en streaming, pero teniendo en cuenta su fecha de estreno, no deberíamos esperarla hasta finales de octubre o ya entrados en los meses de noviembre o diciembre, como pronto. Ahora bien, teniendo en cuenta que la distribuidora es Universal, lo más probable es que acabe llegando a SkyShowtime.

Respecto al formato de alquiler y venta, no sería de extrañar que acabase llegando bajo este formato a un buen número de plataformas de streaming. Sobre todo teniendo en cuenta que cada vez son más las películas que han ido llegando a muchas plataformas antes, durante o después de su estreno bajo el formato de suscripción.

'MaXXXine' es la tercera película que conforma la trilogía de terror de Ti West (las dos primeras son 'X' y 'Pearl'. La película nos lleva a conocer la vida de Maxine, una persona que tras perder a sus amigos de una forma violenta debe continuar sobreviviendo, viajando a Los Ángeles para perseguir su sueño de ser una de las actrices más importantes de 1980.

Tal y como menciona Jorge Loser en la crítica de Espinof, 'MaXXXine' combina mejor con 'X' por ser una secuela, erigiéndose como un divertido L.A. Gothic que mejora bastante a 'Pearl', ofreciendo un tono de serie B. Por otro lado, la película más allá de ofrecer un simple misterio utiliza el trasfondo de la industria para hacer una reflexión sobre la falacia de la meritocracia.

