Los mejores regalos de Navidad para amantes del cine y las series por menos de 20 euros

Por mucho que lo planeemos, los regalos de última hora siempre van a estar ahí, por lo que hemos decidido traer algunos artículos de lo más interesantes para hacerle el mejor regalo de Navidad a cualquier amante del cine y de las series; y lo mejor es que cada uno de ellos cuesta menos de 20 euros. Películas, series, figuras y hasta un pato de Légolas, pero hay mucho más en nuestro recopilatorio.

Películas con un 30% de descuento

Es habitual encontrar ofertas en películas y series en El Corte Inglés, y en este caso han sacado una promoción donde podemos conseguir un descuento del 30% si nos llevamos dos o más películas. En este sentido, hay mucho donde elegir, ya que es un catálogo bastante amplio, aunque hemos escogido tres de las más interesantes. La primera de ellas es 'Rogue One', estrenada en 2016 que sigue siendo una de las imprescindibles del universo de Star Wars. Su precio se queda en 11,99 euros y viene en formato DVD. Por otra parte, también hemos encontrado 'Braveheart', una de las clásicas en versión 4K + Blu-ray por 19,99 euros, y 'Deadpool' en 4K + Blu-ray por 19,99 euros.

Estas tres son un ejemplo de lo que podemos encontrar en El Corte Inglés, pero hay muchas más películas. Y, para recordaros, los precios que hemos puesto se pueden reducir si os lleváis dos o más películas.

Series con un 30% de descuento

De forma similar a las películas, en El Corte Inglés también podemos encontrar un descuento del 30% en temporadas y series, aunque en este caso no hace falta que nos llevemos dos o más, sino que el descuento es individual. De esta forma, podemos encontrar algunas series interesantes como 'Fariña' por 20,95 euros o 'Roma Criminal' por 16,05 euros, ambas series completas y en formato DVD, pero hay muchas otras series y temporadas sueltas en el catálogo de El Corte Inglés.





Figuras aleatorias de 'Pokémon'

De momento no sabemos cuándo se va a estrenar la segunda cinta de 'Detective Pikachu', si es que lo hará algún día; pero lo cierto es que la franquicia Pokémon está más viva que nunca, y las cifras de venta de su último videojuego (Escarlata y Púrpura) lo demuestran. En MediaMarkt podemos llevarnos unas magníficas figuras de los Pokémon más clásicos y otros más recientes, como Pikachu, Bulbasaur o las evoluciones de Eevee. No podemos elegir cuál nos llegará a casa, porque son aleatorias, pero su precio de 9,99 euros es un buen regalo que podemos hacer durante Navidad.

Monopoly de 'Regreso al Futuro'

Pocos juegos de tablero son más clásicos que el Monopoly, lo que ha servido para crear una gran variedad de versiones de películas y series. En este caso, Amazon tiene una gran oferta en el Monopoly de 'Regreso al Futuro', donde podremos redescubrir míticos escenarios de las películas y contar con figuras, billetes y cartas totalmente personalizadas. En este caso, el juego de mesa se queda a mitad de precio y puedes tenerlo en casa por solo 19,95 euros.

Puzle de 'The Witcher 3: Wild Hunt'

Aunque 'The Witcher 3: Wild Hunt' es el tercer videojuego de la saga, no debemos olvidar que para bien o para mal, Netflix sigue con sus planes de traer de vuelta a Geralt de Rivia; eso sí, sin Henry Cavill. En Amazon hemos encontrado un espectacular puzle de 1.000 piezas de 'The Witcher', con un gran diseño con Geralt en portada, además de incluir más contenido. Viene con un empaquetado personalizado, incluye una mochila y un poster con la misma imagen del puzle, y todo ello por solo 19,99 euros.

Good Loot The Witcher 3: Wild Hunt Monsters Puzzle | Incluye póster y Bolsa | Videojuego | Puzzle para Adultos y Adolescentes | Regalo para el Jugador | Cumpleaños | 1000 Piezas | 68x48 cm Hoy en Amazon por 19,99€

Légolas en forma de… ¿pato?

Así es, Légolas cuenta con su propia versión en pato, así como Boromir, Saruman o Tubbz Lotr, de los Uruk-hai. Pero el de Légolas tiene un mejor descuento, ya que se queda a mitad de precio y puedes llevártelo por solo 14,95 euros. En este caso, incluye algunos detalles, esperables eso sí, como su melenta y el arco.

Pato de baño coleccionable - Figura Tubbz El señor de los anillos - Figura Legolas │ Figura coleccionable señor de los anillos - Producto con licencia oficial Hoy en Amazon por 14,95€

Baby Yoda

Tiene muchos nombres, pero todos lo conocemos como Baby Yoda, uno de los personajes que ha conseguido ganarse un hueco en nuestros corazones tras su presentación en la primera temporada de 'The Mandalorian'. Un peluche de Baby Yoda es el perfecto comodín si quieres regalare algo a un buen seguidor de Star Wars, y este en concreto tiene un precio bastante económico, ya que en Amazon lo hemos encontrado por 17,05 euros. Su tamaño es de 25 centímetros e incluye un diseño animado del personaje.

Llavero 3D de la Casa Stark

'Juego de Tronos' y 'La Casa del Dragón' han conseguido cautivarnos y mantenernos expectantes ante el gran sufrimiento de los protagonistas. Son muchos los artículos que podemos encontrar en cualquier tienda, pero si aún te falta un pequeño artículo para completar el mejor regalo de Navidad, este llavero de la Casa Stark se queda a tan solo 11,99 euros en Amazon.

ABYstyle - GAME OF THRONES - Llavero 3D - Stark Hoy en Amazon por 11,99€

El precio de los artículos pueden variar tras la publicación.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.