Los mejores regalos para fans de 'Los Soprano'

No son pocas las series de HBO que han tenido un gran reconocimiento a lo largo de los años. La compañía cuenta con una larga trayectoria que está plagada de series de éxito, siendo dos de las últimas (no las únicas) 'Juego de Tronos' y 'The Last of Us'. Pero hay otra que también gozó de una gran repercusión durante los noventa y los 2.000, y no se trata de otra que de 'Los Soprano'.

La icónica serie protagonizada por James Gandolfini inició su primera temporada en 1999 y finalizó en 2007. Ocho años y seis temporadas que han valido para reunir a una gran cantidad de fans por todo el mundo. Es por ello por lo que hemos buscado y hemos querido recopilar lo mejor de lo mejor, los regalos perfectos para un fan de 'Los Soprano'.

Los mejores regalos para un fan de Los Soprano

Pack de Los Soprano

No hay mejor regalo que la propia serie. A lo largo de los años hemos podido ver varias ediciones, ya sea con temporadas individuales, packs con la serie al completo o en diferentes formatos. Y actualmente la más recomendable y la más llamativa es el pack de Los Soprano en Blu-ray (99,80 euros).

Este pack reúne las seis temporadas (86 capítulos) en formato Blu-ray, por lo que es la excusa perfecta para verla nuevamente o por primera vez en buena calidad de audio y de imagen. Además, incluye cinco horas de contenido adicional, por lo que podemos encontrar desde escenas eliminadas hasta entrevistas con David Chase y mesas redondas con el elenco y el equipo de producción.

Hombres fuera de serie

Dada la repercusión que ha tenido la serie durante todos estos años hemos podido ver una buena cantidad de libros que tratan sobre los diferentes personajes. Uno de los más interesantes es 'Hombres fuera de serie: De Los Soprano a The Wire y de Mad Men a Breaking Bad. Crónica de una revolución creativa' (21,75 euros), que no sólo se centra en 'Los Soprano', sino también en otras series relevantes.

Además de 'Los Soprano', su autor Brett Martin ha reunido a los personajes de algunas de las series más relevantes de los noventa hasta la actualidad; tales como 'The Wire' o 'Breaking Bad', creando un análisis cultural sobre las series y sus personajes, así como sobre los autores y los procesos creativos que nos han legado historias y personajes tan inolvidables.

Hombres fuera de serie: De Los Soprano a The Wire y de Mad Men a Breaking Bad. Crónica de una revolución creativa Hoy en El Corte Inglés — 21,75 € Amazon — 21,75 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Funko Pop! de Los Soprano

La marca Funko Pop! está en todos lados, y no es de extrañar que dada la repercusión y popularidad que ha tenido (y sigue teniendo) 'Los Soprano' a día de hoy podamos encontrar diferentes figuras sobre los personajes. Hay muchas, pero la más llamativa es la de Tony Soprano (16 euros).

Esta figura está fabricada en vinilo (como el resto de figuras de la marca) y tiene un tamaño aproximado de 9,5 centímetros de altura. Destaca por su cuidado diseño, así como por la posición en la que encontramos a la figura y por llevar su característico traje.

Funko Pop! de Tony Soprano Hoy en Amazon — 16,00 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Banda sonora de la serie

La banda sonora es uno de los elementos más importantes en una producción. 'Los Soprano' logró destacar en su historia, en la construcción de personajes y en lo visual, pero también lo hizo aportando una banda sonora a la altura de su conjunto. Esta banda sonora de 'Los Soprano' (12,54 euros) reúne algunas canciones de artistas con un gran renombre en la industria.

La banda sonora de 'Los Soprano' se compone de un total de 14 canciones de artistas muy conocidos, entre los que destacan Frank Sinatra, Bob Dylan o Bruce Springsteen.

The Sopranos - Music From The Hbo Original Series PVP en FNAC — 12,54 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Los Soprano: Análisis de un discurso psicoanalítico

Escrito por Alessandro Cavaliere y publicado por la Universidad de Alicante, 'Los Soprano (1999 - 2007): Análisis de un discurso psicoanalítico en una serie de ficción televisiva' (11,40 euros) es un libro interesante para profundizar en los personajes, así como para conocer cómo la serie logró convertirse en toda una referente.

Este libro detalla al milímetro algunos datos interesantes sobre la serie. Entre sus páginas, podemos encontrar un contexto argumental, diferentes estudios sobre la obra (producción y personajes), abordajes psicoanalíticos de los personajes y un análisis de las escenas, entre otras muchas cosas.

Los Soprano (1999 - 2007): Análisis de un discurso psicoanalítico en una serie de ficción televisiva PVP en El Corte Inglés — 11,40 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

