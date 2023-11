Odio a la gente que se pasa horas en el menú de Netflix eligiendo qué ver. Para estas Navidades, ya tengo claro mi regalo para ellos

Netflix, HBO, Prime Video, Disney+, Movistar+, RTVE Play, SkyShowtime... la lista de plataformas de streaming que nos ofrecen un enorme caudal de contenido es larguísima y no para de crecer. Ver una película un viernes por la noche es sencillísimo si tienes muy claro cuál, pero si no, pasarte hora y media navegando por menús es una experiencia de la que no se ha librado casi ningún usuario. Para los más habituales de esta práctica, que en breve se convertirá en sí en un modo de entretenimiento y algún medio bautizará con algo como menugating, mezclando menú y navegar, tenemos algunos regalos originales para la Navidad que nos acecha.

Póster de películas de terror

Si eres amante del cine de terror, un modo estupendo de decidirte por qué película ver es irte a este póster para rascar y encontrarte con la selección ideal para esa noche de pantallazos, gritos y asesinos un poco torpes que corren detrás de Drew Barrymore por un casoplón. En este póster tienes por descubrir lo mejor del género con filmes como 'La noche de los muertos vivientes', 'La profecía', 'La novia de Frankestein' o la obra de culto de Dario Argento, 'Suspiria'. Su precio en Amazon es de 39,99 euros.

Raspar la Película de Terror - Raspar el Cartel de Terror - Hay que ver Películas de Terror Rascan - Regalos del Amante de Terror - Top 100 Horror Movies Scratch off Poster Bucketlist Hoy en Amazon — 39,99 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Póster de 100 películas imprescindibles

Siguiendo con pósteres para rascar, uno más general es el de 100 películas que todo cinéfilo debería haber visto. Por si alguna la tienes pendiente, este cartel te ayudará a descubrirla y ponerte con ella sin pensártelo dos veces. Desde maravillosos clásicos como 'Casablanca', 'Ciudadano Kane' o 'Vértigo' hasta joyas más actuales como 'El viaje de Chihiro', 'El Gran Hotel Budapest' o 'Ciudad de Dios' pasarán por tu pantalla. Puede ser tuyo por 25,32 euros en Amazon.

Gift Republic Póster GR630004 100 Películas - Lista de deseos para raspar Hoy en Amazon — 25,32 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Póster 100 películas de Navidad

Hace algo más de dos semanas que Mariah Carey sacó su ya tradicional vídeo en redes anunciando que sí, que su 'All I Want for Christmas is You' está aquí de nuevo y eso, como todos sabemos, da comienzo a la prenavidad. Casas y calles decoradas con luces y árboles engalanados para adentrarnos en esta época de la que el cine se ha acordado en multitud de ocasiones. En este póster tenemos todos los clásicos de filmes ambientados en la época del año en la que Vigo se puede ver desde el espacio. Rascando podremos descubrir clásicos familiares como 'Qué bello es vivir' o 'Solo en casa' y otros menos familiares, pero igual de navideños, como 'La jungla de cristal' o 'Arma letal'. Solo cuesta 18,18 euros en Amazon.

Gift Republic 100 películas de Navidad Lista de cubo Scratch Off Poster Hoy en Amazon — 18,19 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión





Póster de 100 películas de ciencia ficción

Los amantes de la ciencia ficción encuentran una enorme oferta en plataformas y llega el problema ya mencionado, qué ven. "Me apetece algo más clásico, tal vez '2001: una odisea del espacio', pero es que 'Ex Machina' es muy buena y además sale Alicia Vikander... bueno, y qué tal 'Origen' a ver si por fin la entiendo...". Un clásico en muchos hogares y que este póster te puede solucionar con rascar y encontrarte con alguna maravilla, ya sea en animación como 'Wall-E' o en sus formas más sofisticadas como en 'Arrival'. Este cartel para rascar y descubrir películas puede ser tuyo por 21,41 euros en Amazon.

Gift Republic 100 películas de ciencia para rascar lista de cubos Hoy en Amazon — 21,41 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Póster de películas familiares

Con la Navidad cerca y también las vacaciones de los más pequeños de la casa, también llegan días de entretenerse con ellos y ver cine familiar es una excelente idea. Rascando este cartel podrán ir descubriendo para ver con toda la familia. 'Babe, el cerdito valiente', 'Los Goonies', 'Dumbo' y la fantástica saga de 'Toy Story' son algunos de los títulos que irán descubriendo. Su precio en Amazon es de 22,86 euros.

Gift Republic 100 películas familiares, póster para rascar, verde, A2 Hoy en Amazon — 22,86 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Imagen | Universal, Gift Republic, Divalis, Amazon

