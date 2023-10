Ofertas y descuentos en imagen y sonido en MediaMarkt, con smart TVs, proyectores y más durante la fiesta de ofertas Prime de Amazon

La "Fiesta de ofertas Prime" ya ha comenzado, pero también podemos encontrar muy buenos chollos en otras de las principales tiendas, como es el caso de MediaMarkt. Si estás buscando un buen televisor, una barra de sonido o incluso un proyector para montar un cine en casa, estos son los mejores chollos de la tienda.

LG OLED55B36LA

Una de las principales marcas en televisores OLED es LG, con modelos tan clásicos como el LG C1 y otros más recientes como el LG OLED55B36LA. Su precio recomendado parte de los 1.511 euros, pero en MediaMarkt podemos encontrar un descuento de 162,24 euros que lo deja por 1.248,76 euros en su tamaño de 55 pulgadas.

La LG OLED55B36LA es un buen televisor que integra una pantalla OLED de 55 pulgadas y que ofrece una tasa de actualización de 120 Hz. Viene con Modo Filmmaker, es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y HLG y su sistema operativo es webOS 23. Sus altavoces ofrecen una potencia de 20W RMS junto con la compatibilidad de Dolby Atmos e integra un par de puertos HDMI 2.1.

Samsung TQ65QN86CATXXC

Otro televisor especialmente interesante por su precio es el Samsung TQ65QN86CATXXC; un modelo también lanzado este mismo año 2023 que ya podemos encontrar rebajado. El precio recomendado alcanza los 1.571 euros, pero con el actual descuento de 272,75 euros finalmente se queda en 1.298,35 euros.

Se trata de un televisor que integra una pantalla Neo QLED de 65 pulgadas y que ofrece una tasa de refresco de 120 Hz. Es compatible con los formatos HDR10+ Adaptive y HLG, y viene con el Modo Director de Cine. Como cabe esperar, su sistema operativo es Tizen, integra cuatro puertos HDMI 2.1 y en el apartado de sonido tenemos una potencia de 60W RMS junto con la compatibilidad de Dolby Atmos.

TV Neo QLED 65" - Samsung TQ65QN86CATXXC, UHD 4K, Neural Quantum Processor 4K, Smart TV, DVB-T2 (H.265) PVP en Mediamarkt — 1.298,35 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Samsung HW-Q800C/ZF

Si lo que buscas es una buena barra de sonido, que incluya su propio subwoofer inalámbrico y que, además, ahora se encuentre barato, la Samsung HW-Q800C/ZF es una de las mejores opciones de compra en MediaMarkt. El precio habitual es de 611 euros, pero actualmente podemos encontrar un descuento de 106,04 euros que lo deja por 504,96 euros.

Como decimos, es una barra de sonido que incluye un subwoofer inalámbrico, y conjuntamente encontramos un total de 11 altavoces que ofrecen audio de gran potencia a 5.1.2 canales. Cuenta con diferentes modos de configuración de sonido, entre los que encontramos Dolby Atmos. Se conecta mediante HDMI eARC, entrada óptica, Bluetooth y también WiFi.

JBL 2.0

En cambio, si lo que estás buscando no es potencia sino discreción en una barra de sonido compacta, una de las mejores opciones de compra es la JBL 2.0. El precio habitual de este modelo alcanza los 169 euros, pero actualmente podemos encontrar un descuento de 29,33 euros que lo deja por 139,67 euros.

Estamos ante una barra de sonido sencilla, que ofrece una potencia de 40W por canal, es compatible con Dolby Digital y que cuenta con una conectividad estándar en este tipo de dispositivos. En este sentido, podemos conectar dispositivos externos mediante HDMI ARC u óptica, y Bluetooth.

Samsung The Freestyle

El proyector The Freestyle de Samsung es uno de los más recomendados por su conjunto de especificaciones en un modelo bastante compacto. No solemos encontrarlo de oferta, y aunque MediaMarkt tiene un buen precio (825,62 euros), es Amazon la tienda que, actualmente, tiene un mayor descuento, ya que su precio habitual es de 999 euros y podemos encontrarlo por 676,44 euros. Eso sí, no hace falta ser usuario Prime para acceder a esta oferta en concreto.

El proyector de Samsung tiene un diseño cilíndrico que ofrece una rotación en 360 grados. Su pantalla es de 100 pulgadas y ofrece un brillo máximo de 550 lúmenes ANSI a una resolución Full HD. Es un modelo tres en uno, ya que tiene funciones de proyector, de smart TV y de altavoz, y en la conectividad tenemos opciones tan interesantes como Bluetooth, un puerto Micro HDMI, HDMI eARC y WiFi.

Más ofertas

