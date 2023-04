Smart TVs OLED o QLED: características, diferencias y modelos recomendados

Hoy en día solemos tener más de un televisor en casa, y normalmente es el del salón el que mejores prestaciones queremos que tenga. Aquí solemos tener una gran duda: ¿televisor OLED o QLED? Son muchas las diferencias que podemos encontrar en cada uno de los televisores con estos paneles, y a diferencia de la creencia popular: no, los televisores OLED no son mejores que los QLED. Al menos, no en todo.

Ventajas de los paneles QLED

Nivel de brillo y luminosidad. Una de las principales ventajas de los paneles QLED es el nivel de brillo y luminosidad que pueden alcanzar, superando con creces a los paneles OLED. Esto, en la práctica, podemos notarlo en aquellos momentos o en determinadas habitaciones donde la pantalla del televisor esté expuesta a la luz solar.

Una de las principales ventajas de los paneles QLED es el nivel de brillo y luminosidad que pueden alcanzar, superando con creces a los paneles OLED. Esto, en la práctica, podemos notarlo en aquellos momentos o en determinadas habitaciones donde la pantalla del televisor esté expuesta a la luz solar. Vida útil del televisor. Desde la mismísima creación de los paneles OLED, hemos visto o escuchado una y otra vez que si dejas la pantalla encendida demasiado tiempo pueden aparecer marcas de quemaduras en la imagen. Esto es una realidad, aunque actualmente lo es a medias. Hoy en día los paneles OLED han evolucionado para evitar este problema, y aunque no están exentos, la vida útil suele ser bastante amplia. Sin embargo, los paneles QLED no presentan este problema y pueden alcanzar una vida aún mayor. Pero, como siempre, esto puede depender del uso y de algún fallo de fabricación.

Desde la mismísima creación de los paneles OLED, hemos visto o escuchado una y otra vez que si dejas la pantalla encendida demasiado tiempo pueden aparecer marcas de quemaduras en la imagen. Esto es una realidad, aunque actualmente lo es a medias. Hoy en día los paneles OLED han evolucionado para evitar este problema, y aunque no están exentos, la vida útil suele ser bastante amplia. Sin embargo, los paneles QLED no presentan este problema y pueden alcanzar una vida aún mayor. Pero, como siempre, esto puede depender del uso y de algún fallo de fabricación. Mayor volumen de color y menor saturación. Otra de las ventajas de los paneles QLED con respecto a los paneles OLED es la capacidad para reproducir un 100% de volumen de color. Esto es algo que ha asegurado Samsung durante años, aunque es más efectivo en la teoría que en la práctica, ya que depende del calibrado y otra serie de factores que pueden determinar si cumple o no con lo prometido.

Ventajas de los paneles OLED

Negros más puros o profundos. Una de las ventajas más claras debido a la composición de los paneles OLED es que con capaces de mostrar colores negros más profundos. El hecho de que puedan apagarse para mostrar estos colores es una diferencia enorme, aunque esto no quiere decir que el resultado final sea una mejor calidad de imagen. Los paneles QLED necesitan de una fuente externa para mostrar imágenes, y por esta misma razón les es más difícil conseguir el mismo resultado.

Una de las ventajas más claras debido a la composición de los paneles OLED es que con capaces de mostrar colores negros más profundos. El hecho de que puedan apagarse para mostrar estos colores es una diferencia enorme, aunque esto no quiere decir que el resultado final sea una mejor calidad de imagen. Los paneles QLED necesitan de una fuente externa para mostrar imágenes, y por esta misma razón les es más difícil conseguir el mismo resultado. Mayores ángulos de visión. Aunque hay televisores LED y QLED que ofrecen buenos ángulos de visión, en este aspecto no consiguen alcanzar el resultado de los paneles OLED. En la práctica, es recomendable fijarse en esta característica si el lugar donde se instalará el televisor es amplio, ya que son capaces de mostrar una gran calidad de imagen casi independientemente de dónde nos encontremos.

Aunque hay televisores LED y QLED que ofrecen buenos ángulos de visión, en este aspecto no consiguen alcanzar el resultado de los paneles OLED. En la práctica, es recomendable fijarse en esta característica si el lugar donde se instalará el televisor es amplio, ya que son capaces de mostrar una gran calidad de imagen casi independientemente de dónde nos encontremos. Grosor del televisor. Debido a la ya mencionada fuente de luz externa que necesitan los paneles QLED, les obliga a tener unos límites en el grosor del televisor, algo que no ocurre en aquellos televisores OLED que, dependiendo del modelo, suelen ser muy delgados.

Debido a la ya mencionada fuente de luz externa que necesitan los paneles QLED, les obliga a tener unos límites en el grosor del televisor, algo que no ocurre en aquellos televisores OLED que, dependiendo del modelo, suelen ser muy delgados. Un menor tiempo de respuesta e input lag. El tiempo de respuesta no es algo en lo que todo el mundo suele fijarse a la hora de comprar un televisor, pero es interesante conocer que aunque los paneles QLED consiguen mantenerse entre los 2 y 8 ms, los televisores OLED reducen esa cifra hasta los 0,1 ms. De igual forma, el input lag, que está más pensado para videojuegos, suele ser menor en los televisores OLED, aunque en los últimos años hemos notado una gran evolución en los paneles de Samsung.

Con todo ello, es complicado decidir si los televisores OLED son mejores que los QLED o viceversa, debido a que tendríamos que comparar modelos de forma individual para sacar conclusiones. De igual forma, nunca debemos fijarnos solo en el tipo de panel, sino en el conjunto del televisor, ya que hay tecnologías o especificaciones que pueden marcar completamente la diferencia.

Desde el 2021, Samsung ha competido de forma más directa con marcas como LG, que suele centrarse sobre todo en televisores OLED, presentando su nueva gama de modelos Neo QLED. ¿Esto qué significa? Una mejora considerable en su calidad, con su correspondiente subida de precio, integrando un nuevo procesador y añadiendo los denominados Mini LED para reducir la retroalimentación, entre otras novedades.

Qué Smart TV comprar para ver una película o serie

Samsung 55Q64B

Samsung tiene un enorme catálogo de televisores, y aunque muchos de ellos están bien equilibrados para tener una gran experiencia para videojuegos y películas y series, lo cierto es que las tecnologías que suele integrar en ellos están enfocados al cine. Prueba de ello es el modelo Samsung 55Q64B, un televisor que entre otras cosas destaca por contar con un panel QLED Serie 6 y HDR10+ y Modo Director de Cine.

Samsung TV QLED 4K 2022 55Q64B PVP en Amazon 599,00€

Ambas combinadas permiten poder representar una experiencia o sensación cercana a lo que el director pretendía en un principio, mejorando así también la profundidad de color y acercándose a lo que puede ofrecer Dolby Vision. Este modelo lo podemos encontrar bajo un precio bastante ajustado, siendo un televisor de 2022 que actualmente lo vemos por 599 euros en su versión de 55 pulgadas.

Samsung QN700B (Neo QLED)

En cambio, en 2022 samsung lanzó otra gama de televisores con importantes novedades, y son las denominadas Neo QLED, cuyos primeros televisores se abrieron paso un año antes bajo una presentación. En este caso, la marca abandonó los LEDs de los paneles QLED para integrar Mini LED, generando así un control más preciso de luminosidad y mayor contraste.

Samsung TV Neo QLED 8K 55" QN700B PVP en Amazon 1.226,31€

Entre los televisores del 2022 destaca, entre otros modelos, la Smart TV Samsung QN700B, un televisor bastante reciente que, al igual que el QLED que hemos nombrado anteriormente, viene con HDR10+ Adaptive, HDR 2000 y Modo Director de Cine, además de la gran diferencia de integrar Quantum Matrix Technology Pro (más luz y contraste gracias a los Mini LED) y la implementación de Inteligencia Artificial con el procesador Neural 8K.

Este modelo cuenta con una mayor potencia de audio al alcanzar los 60 W y Dolby Atmos; características y tecnologías que no vemos en el modelo 55Q64B. Eso sí, en este caso su precio es más elevado, llegando a los 1.226,31 euros en su tamaño de 55 pulgadas.

Hisense 55E7H

De la mano de Hisense también podemos encontrar televisores QLED, como es el caso del modelo 50E7H. Se trata de un televisor más equilibrado en el apartado de imagen que despunta, sobre todo, en la implementación de Dolby Vision. También viene con el formato HDR10+ y unos buenos ángulos de visión de 178º, pero no viene con Modo Filmmaker.

En cambio, el apartado de audio sacrifica algunas características, como su potencia que se ve reducida a 16 W entre sus dos canales y una compatibilidad con Dolby Audio en lugar de Dolby Atmos. Frente al sistema operativo Tizen de Samsung, Hisense también incluye el suyo propio en sus televisores (VIDAA) con el que podemos tener acceso a las plataformas de streaming.

Este televisor es más económico que los citados anteriormente, ya que con un tamaño de 55 pulgadas su precio alcanza los 449 euros.

TCL QLED 43C639

Otro televisor del 2022 que es bastante económico y que viene con un panel QLED es el modelo TCL 55C639. Se trata de una Smart TV que se diferencia de otros televisores al integrar el sistema operativo Google TV, una versión diferente de Android TV cuya baza reside en su amplio catálogo de aplicaciones.

No solo destaca en esto, sino también en ofrecer un sonido firmado por Onkyo para poder garantizar una expereriencia de audio Dolby Atmos, clara, nítida y de gran calidad. También cuenta con Dolby Vision y un precio bastante reducido para todo lo que ofrece, ya que el tamaño de 43 pulgadas lo encontramos por 449 euros.

Philips 55OLED807/12

La marca Philips es única en materia de televisores, y no por destacar al ofrecer mejores tecnologías que, por ejemplo, el modelo LG C2, sino porque sus televisores cuentan con Ambilight. Esto puede ser la diferencia (o no) para muchas personas, y lo cierto es que es una mayor garantía de inmersión a la hora de ver películas o series.

Su modelo OLED, la Smart TV Philips 55OLED807/12, cuenta con un gran equilibro en sus apartados. Además del Ambilight, también incluye una tasa de actualización de 120 Hz, cuatro puertos HDMI 2.1, Dolby Vision, HDR10+ Adaptive, IA para la mejora de la imagen, Modo IMAX Enhanced y Modo de cineasta.

El sonido consigue superar al televisor de LG al menos en potencia, ya que alcanza los 70 W con la compatibilidad de Dolby Atmos y personalización del sonido Mimi, una tecnología de Philips que permite al televisor ajustar el sonido a nuestro perfil auditivo. Además del Ambilight, otra de las grandes diferencias es que su sistema operativo es Android TV. Todo ello por un precio ligeramente más barato, reduciendo su tamaño a las 55 pulgadas, y podemos encontrarlo por 1.799 euros.

Sony BRAVIA XR 55A75K

Aunque los televisores de Sony gozan de una gran calidad, por lo general suelen tener un precio algo más elevado. La marca también se ha sumado a los paneles OLED en estos últimos años y encontramos diferentes modelos a tener en cuenta. El más recomendado es el televisor Sony BRAVIA XR 55A75K.

Sony - TV OLED 55" BRAVIA XR 55A75K PVP en Amazon 2.149,00€

Por un lado, y como marca la tradición en este tipo de paneles, cuenta con una tasa de refresco de 120 Hz, HDMI 2.1, Dolby Vision, HDR10 (en este caso no es HDR10+) y un añadido diferencial: XR TRILUMINOS PRO, una tecnología para conseguir una mayor paleta de colores y matices.

También incluye IMAX Enhanced y una gran variedad de modos de imagen, Dolby Atmos y 40 W de potencia distribuidos en sus cuatro altavoces con Acoustic Surface Audio, que permite mejorar el sonido de los diálogos. En este caso, volvemos a encontrarnos con el sistema operativo Android TV, pero con una ligera versión: Google TV. Este televisor podemos encontrarlo en las tiendas a un precio de 2.149 euros en su tamaño de 55 pulgadas.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Espinof.

Imagen | LG

En Espinof Selección | El Corte Inglés te regala una película si te llevas otras dos durante los 8 Días de Oro: ganadoras del Oscar, grandes clásicos y más cine de oferta para ampliar tu videoclub personal

En Espinof | Las 11 mejores series de 2023... hasta ahora