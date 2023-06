Los mejores televisores 4K OLED: ¿cuál comprar? Consejos y recomendaciones

Si estamos buscando un buen televisor para el salón, que consiga alcanzar la mejor calidad de imagen e integre tecnologías y especificaciones de gama alta, los televisores con tecnología OLED son una de las opciones más recomendables. Pero ante tantos modelos como encontramos en el mercado, ¿qué televisor debemos elegir? ¿Cuál se ajusta más a nuestras necesidades?

Actualmente encontramos una buena variedad en televisores OLED, con sus diferencias en tecnologías y especificaciones, lo que complica la tarea de elegir un modelo concreto pero ofrece más opciones para acertar con el que más se ajuste a lo que nosotros queremos. Por ello, vamos a explicar qué tenemos que saber antes de comprar un televisor OLED.

Qué tener en cuenta para elegir un televisor 4K OLED

El televisor OLED como referencia de la gama alta

Lo primero que debemos saber es qué es un televisor con tecnología OLED y dónde se sitúa entre las distintas gamas de las marcas. Los televisores OLED suelen tener las mejores y más novedosas características, alcanzando una calidad de imagen mucho mayor si comparamos con otros televisores con tecnología LED o LCD. Estos televisores los encontramos en la gama alta de las marcas, lo que significa que su precio suele ser bastante elevado.

Diferencias entre QD-OLED y W-OLED

En la gama baja y en la gama media, el mercado de los televisores está muy repartido entre las principales marcas, pero en la gama alta destacan, sobre todo, LG y Samsung. Cada una de estas marcas integra su propio tipo de tecnología, siendo QD-OLED la de Samsung y W-OLED la de LG.

Tecnología QD-OLED . En sus televisores con tecnología OLED, Samsung implementa una serie de diodos azules para generar las imágenes, mejorando la luminosidad y la reproducción del color. Hace unos años, esta tecnología generaba una mayor tensión, lo que favorecía que las pantallas se pudieran quemar. A día de hoy, esta tecnología se ha mejorado, minimizando este problema.

. En sus televisores con tecnología OLED, Samsung implementa una serie de diodos azules para generar las imágenes, mejorando la luminosidad y la reproducción del color. Hace unos años, esta tecnología generaba una mayor tensión, lo que favorecía que las pantallas se pudieran quemar. A día de hoy, esta tecnología se ha mejorado, minimizando este problema. Tecnología W-OLED. Por su parte, en sus televisores de gama alta, LG integra píxeles autoemisivos e implementa diodos blancos para generar las imágenes.

Ventajas de los televisores OLED

Píxeles autoemisivos . La mayor diferencia con respecto a los televisores LED y LCD es que los OLED cuentan con tecnología autoemisiva, lo que significa que cada píxel emite su propia luz. Como resultado, tenemos colores negros más puros, algo prácticamente inalcanzable en otras tecnologías. Aunque los televisores Neo QLED de Samsung se acercan bastante a esta experiencia.

. La mayor diferencia con respecto a los televisores LED y LCD es que los OLED cuentan con tecnología autoemisiva, lo que significa que cada píxel emite su propia luz. Como resultado, tenemos colores negros más puros, algo prácticamente inalcanzable en otras tecnologías. Aunque los televisores Neo QLED de Samsung se acercan bastante a esta experiencia. Mayor contraste . Pese a que prácticamente todos los televisores son compatibles con HDR10 o HDR10+, los televisores con tecnología OLED aprovechan mejor los formatos HDR para ofrecer un mejor contraste en cualquier tipo de contenido, generando imágenes con mayor luminosidad.

. Pese a que prácticamente todos los televisores son compatibles con HDR10 o HDR10+, los televisores con tecnología OLED aprovechan mejor los formatos HDR para ofrecer un mejor contraste en cualquier tipo de contenido, generando imágenes con mayor luminosidad. Mayores ángulos de visión . Otra de las ventajas más destacables de los televisores con tecnología OLED son los amplios ángulos de visión. Esta característica permite poder tener una imagen más clara y nítida tanto si vemos el televisor de frente como si nos situamos en los diferentes ángulos del televisor.

. Otra de las ventajas más destacables de los televisores con tecnología OLED son los amplios ángulos de visión. Esta característica permite poder tener una imagen más clara y nítida tanto si vemos el televisor de frente como si nos situamos en los diferentes ángulos del televisor. Tiempo de respuesta e input lag . Mientras que la mayor parte de televisores del mercado suelen tener un tiempo de respuesta entre 2 y 8 ms, los televisores OLED reducen esas cifras hasta los 0,1 ms. De igual forma, el input lag suele ser menor en los televisores OLED, y aunque estas dos características están más pensadas para disfrutar de los videojuegos —sobre todo competitivos—, siempre es interesante conocerlas.

. Mientras que la mayor parte de televisores del mercado suelen tener un tiempo de respuesta entre 2 y 8 ms, los televisores OLED reducen esas cifras hasta los 0,1 ms. De igual forma, el input lag suele ser menor en los televisores OLED, y aunque estas dos características están más pensadas para disfrutar de los videojuegos —sobre todo competitivos—, siempre es interesante conocerlas. Grosor del televisor. Debido a que no utilizan una fuente de iluminación externa, los televisores OLED suelen tener un grosor más delgado que otros con tecnología LED y QLED.

Desventajas de los televisores OLED

No todo son ventajas en los televisores con tecnología OLED. Dependiendo de nuestros hábitos y nuestras necesidades, las desventajas pueden ser decisivas.

Quemaduras de pantalla . Los televisores OLED han evolucionado estos últimos años, pero todavía mantienen en menor medida el problema de las quemaduras en la pantalla. Si tenemos el televisor encendido con una imagen estática durante mucho tiempo, la pantalla puede mostrar alguna quemadura.

. Los televisores OLED han evolucionado estos últimos años, pero todavía mantienen en menor medida el problema de las quemaduras en la pantalla. Si tenemos el televisor encendido con una imagen estática durante mucho tiempo, la pantalla puede mostrar alguna quemadura. Imágenes menos realistas . Aunque la compatibilidad con los formatos HDR está mejor aprovechada en los televisores OLED, estos suelen reproducir imágenes menos realistas y menos naturales que, por ejemplo, otros televisores de gama alta con diferente tecnología de pantalla.

. Aunque la compatibilidad con los formatos HDR está mejor aprovechada en los televisores OLED, estos suelen reproducir imágenes menos realistas y menos naturales que, por ejemplo, otros televisores de gama alta con diferente tecnología de pantalla. El precio a pagar por la gama alta. Como cabe esperar, al encontrarnos en las gamas superiores de televisores, el precio que estaremos pagando por un modelo OLED será más elevado, y dependiendo del año en el que se haya lanzado el televisor en cuestión, veremos precios que parten de los 900 euros y pueden superar sin problema los 2.000.

Las tecnologías como principal factor de diferenciación en los televisores OLED

Más allá de Dolby Vision o Dolby Atmos, debemos fijarnos en las tecnologías propias de cada marca, ya que estas serán el punto diferenciador de cada televisor. Entre las más importantes, podemos encontrar:

Ambilight de Philips . Los televisores Philips suelen integrar el característico sistema de iluminación ambiente Ambilight, normalmente en tres de sus lados. Estos televisores tienen luces LED en la parte trasera que se encienden, apagan o adaptan su color al contenido que se muestra en pantalla. Lo hacen en tiempo real y ofrecen una sensación de que la imagen se extiende más allá de los límites del televisor.

. Los televisores Philips suelen integrar el característico sistema de iluminación ambiente Ambilight, normalmente en tres de sus lados. Estos televisores tienen luces LED en la parte trasera que se encienden, apagan o adaptan su color al contenido que se muestra en pantalla. Lo hacen en tiempo real y ofrecen una sensación de que la imagen se extiende más allá de los límites del televisor. Modo Filmmaker . Puesto que no es una tecnología propia de una marca, en algunas lo encontramos bajo el nombre de "Modo Filmmaker" y en otras, como Samsung podemos encontrarlo bajo el nombre de Modo Director de Cine o Modo Cineasta. Lo que hace esta tecnología es calibrar el color, brillo y contraste para acercar nuestra experiencia al resultado que pretenden los directores de cine.

. Puesto que no es una tecnología propia de una marca, en algunas lo encontramos bajo el nombre de "Modo Filmmaker" y en otras, como Samsung podemos encontrarlo bajo el nombre de Modo Director de Cine o Modo Cineasta. Lo que hace esta tecnología es calibrar el color, brillo y contraste para acercar nuestra experiencia al resultado que pretenden los directores de cine. Q-Symphony de Samsung. Si tenemos una barra de sonido Samsung podemos aprovechar esta tecnología. El objetivo es reproducir el audio de cualquier contenido simultáneamente en el televisor de Samsung y en la barra de sonido, ofreciendo una experiencia más envolvente.

¿En qué año se lanzó este televisor?

Por supuesto, los televisores más recientes son más caros, pero también suelen integrar mejores y más avanzadas tecnologías. Si estamos buscando algo más asequible, hay un amplio abanico de opciones a la hora de comprar un televisor OLED, sobre todo ahora que en estos últimos años los precios han bajado bastante.

¿La versión y el número de puertos son importantes?

Un televisor suele durar bastantes años, por lo que siempre conviene que cuenten con todo lo imprescindible para no quedarnos obsoletos. Cada vez es más habitual que tengamos muchos dispositivos que requieran de un puerto HDMI, como las barras de sonido o los sticks de Amazon o de Xiaomi, por lo que cuantos más puertos tenga nuestro televisor, mucho mejor.

La versión también es importante, sobre todo con la llegada de las consolas de la actual generación —PlayStation 5 y Xbox Series X/S— e incluso con la evolución de los ordenadores. Hay diferentes versiones de HDMI, y dependiendo de cuál lleve nuestro televisor, podrá ofrecer una mejor calidad o no.

HDMI 1.4 . Ya no es tan habitual en televisores, pero debemos conocer que los puertos HDMI 1.4 soportan una resolución 4K a 24 Hz.

. Ya no es tan habitual en televisores, pero debemos conocer que los puertos HDMI 1.4 soportan una resolución 4K a 24 Hz. HDMI 2.0 . Actualmente, los HDMI 2.0 son los más extendidos, tanto en la gama baja y media como en la alta. Son tan comunes porque soportan una resolución 4K a 60 Hz, que es lo que solemos ver en casi todas las pantallas de los televisores.

. Actualmente, los HDMI 2.0 son los más extendidos, tanto en la gama baja y media como en la alta. Son tan comunes porque soportan una resolución 4K a 60 Hz, que es lo que solemos ver en casi todas las pantallas de los televisores. HDMI 2.1. Si estamos buscando lo mejor de lo mejor, el HDMI 2.1 es aquel con el que un televisor puede exprimir al máximo las consolas de la actual generación, ya que soportan una resolución 8K a 120 Hz. Lamentablemente no son demasiados televisores los que integran esta versión de HDMI; eso sí, poco a poco se van integrando en más y más televisores y en el segmento OLED sí que suelen ser los más habituales.

También debemos conocer que, además de la versión de HDMI, podemos encontrar diferentes tipos. Mientras el HDMI ARC (Audio Return Channel) permite extraer el sonido del televisor y enviarlo al equipo de audio, el HDMI eARC (enhanced ARC) permite enviar cualquier formato de sonido digital multicanal con alta resolución a un dispositivo de audio.

Otros aspectos a tener en cuenta

El sistema operativo . A la hora de comprar un televisor, sea o no OLED, conviene conocer qué sistema operativo integra; no es que hoy en día sea decisivo, pero sí interesante. Cada televisor inteligente cuenta con su propio sistema operativo, sea o no propietario de la marca, pero hay accesorios —como los Fire TV Stick— con los que podemos añadir un sistema operativo adicional. Los sistemas operativos más conocidos son Tizen de Samsung, webOS 22 de LG, Android TV y Fire TV de Amazon, (basado en Android TV).

. A la hora de comprar un televisor, sea o no OLED, conviene conocer qué sistema operativo integra; no es que hoy en día sea decisivo, pero sí interesante. Cada televisor inteligente cuenta con su propio sistema operativo, sea o no propietario de la marca, pero hay accesorios —como los Fire TV Stick— con los que podemos añadir un sistema operativo adicional. Los sistemas operativos más conocidos son Tizen de Samsung, webOS 22 de LG, Android TV y Fire TV de Amazon, (basado en Android TV). El apartado de sonido. Los televisores OLED destacan por su calidad de imagen, pero en la gama alta también podemos encontrarnos con algún que otro modelo que ofrece una gran potencia de sonido, además de compatibilidad con diversos formatos de audio como Dolby Atmos.

Algunos de los mejores modelos de televisores 4K OLED que podemos encontrar en el mercado

LG OLED55C16LA (LG C1)

En primer lugar, comenzamos el listado de televisores OLED recomendados con uno de los más populares, el LG C1. Estamos ante un televisor bastante completo que se lanzó en 2021 y a día de hoy sigue siendo una de las mejores opciones de compra. Actualmente el precio que podemos encontrar en PcComponentes es de 1.599 euros en su tamaño de 55 pulgadas.

Con el procesador Inteligente 4K α9 Gen4 con Inteligencia Artificial y el sistema operativo webOS 6.0, este televisor OLED ofrece una gran calidad de imagen, ya que además es compatible con los formatos HDR10 Pro, HLG Pro y Dolby Vision IQ.

También incluye el característico Modo Filmmaker para el cine, los asistentes de Google y Alexa integrados y ofrece una potencia de 40W en sus altavoces con la compatibilidad de Dolby Atmos. La pantalla que intega alcanza los 120 Hz, y junto con sus cuatro puertos HDMI 2.1 son perfectos para las consolas de la actual generación.

LG OLED55C16LA Televisor 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart TV WiFi Blanco PVP en PcComponentes ES 1.599,00€

También tenemos otro modelo más reciente (2022), el televisor LG OLED55C25LB, también denominado LG C2, por un precio algo más elevado. Por 1.899 euros en MediaMarkt y con diagonal de 55 pulgadas, este televisor cuenta con casi las mismas especificaciones que la smart TV LG C1, a excepción de un procesador más avanzado, que en este caso tenemos el α9 Gen5 AI. Además, viene con una versión diferente del sistema operativo de LG: webOS 22.

TV OLED 55" - LG OLED55C25LB, OLED 4K, Procesador α9 Gen5 AI Processor 4K, Smart TV, DVB-T2 (H.265) PVP en Mediamarkt 1.899,00€

Samsung QE55S95BATXXC

Aunque el catálogo de Samsung es más escueto en televisores OLED, la smart TV Samsung QE55S95BATXXC es otra de las grandes opciones si estamos pensando en comprar un televisor OLED. Este modelo del 2022 también es bastante completo y podemos encontrarlo en su tamaño de 55 pulgadas a un precio de 1.809 euros en MediaMarkt.

Su pantalla antirreflejos es interesante para aquellas habitaciones con mucha iluminación natural. Integra el procesador Neural Quantum Processor 4K junto al sistema operativo Tizen para ofrecer un entorno fluido, además de una amplia compatibilidad en los formatos HDR, HDR10+ Adaptive y HLG.

Cuenta con el modo Director de Cine, ofrece una potencia de 60W en sus altavoces y compatibilidad tanto con Dolby Atmos como con Dolby Digital Plus. Además, viene con Q-Symphony, tasa de refresco de 120 Hz, cuatro puertos HDMI 2.1, Multi-View para reproducir dos contenidos a la vez y Google Assistant integrado con la compatibilidad de Alexa.

TV OLED 55" - Samsung QE55S95BATXXC, UHD 4K, Procesador Quantum 4K con IA, Smart TV, DVB-T2 (H.265) PVP en Mediamarkt 1.809,00€

Philips The One 55PUS8887/12

Cuando hablamos de Philips debemos destacar su particular Ambilight, una tecnología que marca la diferencia con respecto a la competencia. Y si nos remitimos a los televisores OLED, el Philips The One 55PUS8887/12, que fue lanzado en 2022, es el más económico de este listado, ya que en su tamaño de 55 pulgadas podemos encontrarlo por 999 euros en PcComponentes.

Lo más destacable es su característico Ambilight de tres lados que ofrece una experiencia completamente diferente al ver una película o serie. Pero también es destacable su pantalla de 120 Hz y los dos puertos HDMI 2.1 para aprovechar las consolas de última generación.

A ello le sumamos su sistema operativo Android TV 11, la compatibilidad con Dolby Vision y HDR10+ y el Modo Cineasta. En su contra, ofrece 20W de potencia en sus altavoces, pero encontramos un buen añadido al ser compatible con Dolby Atmos y personalización del sonido Mimi, que analiza el audio del televisor para adaptarlo a nuestra capacidad auditiva.

Sony Bravia XR-48A90K

La marca Sony también tiene algunos televisores OLED interesantes, como El Sony Bravia XR-48A90K. Se trata de un televisor lanzado en 2022 que está algo más limitado en la diagonal de pantalla. De hecho, el mayor tamaño que podemos encontrar es de 48 pulgadas con un precio de 1.949 euros en PcComponentes.

Las mayores diferencias de este televisor con respecto a otros modelos y marcas son el procesador Cognitive Processor XR y la mejora del color por medio de XR Triluminos Pro, una tecnología que permite aumentar la gama de colores. Su sistema operativo es Android TV y, en este caso, tenemos Chromecast integrado.

La pantalla de este televisor también alcanza los 120 Hz y viene con dos puertos HDMI 2.1. Es compatible con Dolby Vision, HDR10 y HLG en el caso del apartado de imagen y con Dolby Audio y Dolby Atmos en el de audio. Además, ofrece una potencia de 25W y cuenta con Sincronización de centro acústico, una tecnología que podemos aprovechar si tenemos una barra de sonido de la marca.

