Qué cable HDMI es mejor para un televisor 4K: cuál comprar, consejos y recomendaciones

Los cables HDMI se han convertido en una de las opciones de conectividad por cable más extendidas a la hora de transmitir audio y vídeo de un dispositivo a otro. Por lo general, en casi todos los televisores (sobre todo los actuales) nos encontraremos con al menos un puerto HDMI, pero debemos saber que hay diferentes tipos de puertos y de cables.

Estos cables ofrecen una gran utilidad, pero es posible aprovecharlos al máximo si sabemos de qué tipo son y si conocemos qué puertos exactamente vienen en nuestro televisor. En este artículo hablaremos de ello, de los tipos y cables HDMI que existen actualmente (centrándonos en los más útiles) y qué debemos tener en cuenta para tener la mejor experiencia.





HDMI: qué es y qué tipo de cables y puertos existen

Cable HDMI con un conector estándar tipo A (izquierda) y con un conector micro HDMI tipo D (derecha)

El HDMI (High Definition Multimedia Interface) es el nombre que se le ha dado a la interfaz que permite conectar dos dispositivos diferentes. Puede llevar señales de audio y de vídeo simultáneamente y su uso es bastante amplio, ya que esto permite conectar desde televisores hasta dongle, como es el caso de un Fire TV Stick, o barras de sonido.

A diferencia de lo que podemos pensar desde un principio, no todos los cables HDMI son iguales. Algunos varían en el tipo de conector y presentan diferencias visibles, pero otros varían en la versión de HDMI y sus diferencias no son visibles a simple vista, ya que lo que varía es su interior.

Ahora bien, para un televisor 4K, lo más recomendable siempre va a ser un cable HDMI 2.1 siempre y cuando el televisor cuente con un puerto 2.1 preparado para ello y el dispositivo que queramos conectar también disponga de un puerto 2.1. En su defecto, deberíamos elegir un cable 2.0 o 2.1. No obstante, hay dispositivos que no tienen el mismo tipo de conector HDMI que tiene el televisor, por lo que debemos elegir con cuidado sabiendo qué estamos comprando.

Tipos de conectores HDMI

Cable HDMI con un conector mini HDMI tipo C (izquierda) y con un conector estándar tipo A (derecha)

Lo más importante a la hora de conectar dos dispositivos es saber qué tipo de conector admite cada uno de ellos. Actualmente existen tres tipos de conectores (estándar, mini y micro), y aunque el más extendido es el estándar y es el que permite conectar un mayor número de dispositivos, conviene que sepamos para qué se suelen utilizar los otros dos tipos de conectores.

Conector estándar o de tipo A . Este es el conector más extendido y el que se suele utilizar más veces para conectar dos dispositivos diferentes. Por lo general, lo encontraremos en dispositivos de tamaño mediano o grande, como en los televisores o consolas, pero también en otros más pequeños como los dongle.

. Este es el conector más extendido y el que se suele utilizar más veces para conectar dos dispositivos diferentes. Por lo general, lo encontraremos en dispositivos de tamaño mediano o grande, como en los televisores o consolas, pero también en otros más pequeños como los dongle. Conector mini o de tipo C . Este conector tiene un tamaño bastante más pequeño que el estándar. De hecho, se creó con la finalidad de poder conectar dispositivos de tamaño compacto, como es el caso de una cámara de vídeo. La mayor diferencia con el conector estándar, además del tamaño, es que el mini HDMI tiene un formato más plano.

. Este conector tiene un tamaño bastante más pequeño que el estándar. De hecho, se creó con la finalidad de poder conectar dispositivos de tamaño compacto, como es el caso de una cámara de vídeo. La mayor diferencia con el conector estándar, además del tamaño, es que el mini HDMI tiene un formato más plano. Conector micro o de tipo D. el micro HDMI es el más pequeño de los tres tipos de conectores y su apariencia es similar a la de un puerto microUSB. También se suele utilizar para conectar dispositivos de tamaño compacto, como es el caso de una cámara de fotos.

Es importante que sepamos qué tipo de conector requiere cada dispositivo. Los televisores suelen venir equipados con un puerto que admite un conector HDMI estándar, por lo que es posible que para, por ejemplo, conectar una cámara de fotos necesitemos un cable con un extremo estándar (tipo A) y con otro extremo micro (tipo D).

Versiones de HDMI

Cable HDMI 2.1 con dos conectores estándar (tipo A)

HDMI 1.0 : la primera versión de HDMI en lanzarse fue la 1.0. Actualmente no suele ser habitual encontrar esta versión de HDMI, pero sí es recomendable que sepamos que es capaz de transmitir vídeo con una resolución FullHD a una tasa de refresco de 60 Hz.

: la primera versión de HDMI en lanzarse fue la 1.0. Actualmente no suele ser habitual encontrar esta versión de HDMI, pero sí es recomendable que sepamos que es capaz de transmitir vídeo con una resolución FullHD a una tasa de refresco de 60 Hz. HDMI 1.1 : esta otra versión, además de lo que ya hacía la anterior, añadió soporte para DVD Audio.

: esta otra versión, además de lo que ya hacía la anterior, añadió soporte para DVD Audio. HDMI 1.2 : uno de los mayores cambios en las versiones de HDMI llegó con la versión 1.2. Esta permitía variar la resolución y personalizar su configuración de modo que no tuviésemos que estar obligados a limitarnos con lo que ya venía preestablecido.

: uno de los mayores cambios en las versiones de HDMI llegó con la versión 1.2. Esta permitía variar la resolución y personalizar su configuración de modo que no tuviésemos que estar obligados a limitarnos con lo que ya venía preestablecido. HDMI 1.3 : una vez hecho los cambios con la anterior versión HDMI, llegó el HDMI 1.3 que soportaba la transmisión a resolución 2.560 x 1.440 píxeles a una tasa de refresco de 60 Hz. Además de ello, llegaba con soporte para los formatos Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio.

: una vez hecho los cambios con la anterior versión HDMI, llegó el HDMI 1.3 que soportaba la transmisión a resolución 2.560 x 1.440 píxeles a una tasa de refresco de 60 Hz. Además de ello, llegaba con soporte para los formatos Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio. HDMI 1.4 : la llegada del 4K fue toda una revolución, por lo que no tardó en llegar una nueva versión de HDMI: la 1.4. Esta versión añadía soporte con una resolución 4K a una tasa de refresco de 24 Hz.

: la llegada del 4K fue toda una revolución, por lo que no tardó en llegar una nueva versión de HDMI: la 1.4. Esta versión añadía soporte con una resolución 4K a una tasa de refresco de 24 Hz. HDMI 2.0 : la versión HDMI más extendida a día de hoy es la 2.0. Esta versión añade soporte para una resolución 4K a una tasa de refresco de 60 Hz, además de ofrecer soporte para el formato HDR.

: la versión HDMI más extendida a día de hoy es la 2.0. Esta versión añade soporte para una resolución 4K a una tasa de refresco de 60 Hz, además de ofrecer soporte para el formato HDR. HDMI 2.1: la última versión HDMI en llegar ha sido la 2.1. Ofrece un cambio significativo con respecto a las anteriores versiones, ya que soporta una resolución de hasta 8K a una tasa de refresco de 120 Hz. Es la que más puede interesarnos para conectar algunos dispositivos como lo son las consolas de la actual generación.

Además de ello, hoy en día también podemos encontrar dos tipos de HDMI orientados a conectar dispositivos de audio, como es el caso de los equipos de música compatibles o las barras de sonido:

HDMI ARC (Audio Return Channel) : permite extraer el sonido para enviarlo a un dispositivo de audio.

: permite extraer el sonido para enviarlo a un dispositivo de audio. HDMI eARC (enhanced ARC): permite enviar cualquier formato de sonido digital multicanal con alta resolución a un dispositivo de audio.

Consejos a la hora de conectar un cable HDMI

Para conectar dos dispositivos no basta con conectarlos con un cable HDMI que tenga el mismo tipo de conector pero una versión diferente, y para ello os pongo mi ejemplo. Cuando me compré el televisor Xiaomi TV Q2 tenía un cable HDMI que no indicaba qué versión era, por lo que decidí probar a conectarlo a una PlayStation 5.

No tardé mucho en empezar a notar los problemas: la pantalla del televisor se apagaba porque no soportaba la resolución que tenía seleccionada. Compré un cable HDMI 2.1 para exprimir al máximo las características de la consola, pero noté que tampoco podía ofrecerme la mejor calidad dentro de los límites que podía alcanzar (la tasa de refresco del televisor es de 60 Hz).

Por ello es necesario que también configuremos el televisor (o, en su defecto, el monitor) para que pueda transmitir la señal que esperamos. Mi televisor, aunque cuenta con un puerto HDMI 2.1 y tenía conectado el cable 2.1 a la consola, estaba limitado por defecto, por lo que tuve que configurarlo para que pudiese transmitir la señal que estaba buscando.

Qué cable HDMI comprar

Cable HDMI 2.1

Los cables HDMI 2.0 son los más habituales y son los que casi siempre llegarán con el dispositivo que compremos (si viene con cable, claro). Pero las marcas ya han comenzado apostando por el que será el nuevo estándar, el HDMI 2.1, por lo que es recomendable que compremos un cable con esta última versión.

Hay muchas marcas que cuentan con cables HDMI 2.1 a muy buen precio. UGREEN, que cuenta con una buena variedad y cantidad de dispositivos y, sobre todo, de accesorios, tiene varios cables HDMI interesantes. Por un lado, el cable HDMI 2.0 se puede encontrar por 9,49 euros, pero por un poco más quizás merezca la pena decantarse por el cable HDMI 2.1 que tiene un precio de 14,24 euros.

Cable HDMI 2.1 de UGREEN Hoy en Amazon — 14,24 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Mini HDMI

En cambio, si nuestro objetivo es poder conectar dispositivos de menor tamaño que cuenten con un puerto mini HDMI, aunque este tipo no cuenta con tantas opciones de compra como el estándar, podemos encontrar algunas bastante interesantes. De hecho, la misma Amazon, que suele vender productos bajo el sello Amazon Basics, tiene a muy buen precio su cable mini HDMI (7,23 euros).

Este cable cuenta con dos conectores diferentes. Por un lado nos encontramos con un conector mini HDMI (tipo C), y por otro con un conector HDMI estándar (tipo A). De esta forma se podrá conectar, por ejemplo, una cámara de vídeo a un televisor o monitor.

Amazon Basics - Cable mini HDMI Hoy en Amazon — 7,23 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

Micro HDMI

También de la marca UGREEN, podemos encontrar un cable micro HDMI (9,59 euros) que no sólo tiene un precio muy ajustado, sino que además es de bastante calidad, ya que el mismo cable es nailon trenzado. Este cable cuenta con un conector micro HDMI (tipo D) y con otro conector HDMI estándar, permitiendo así conectar al televisor una cámara de fotos e incluso, tal y como menciona la marca, una raspberry.

Cable micro HDMI de UGREEN Hoy en Amazon — 9,59 € * Algún precio puede haber cambiado desde la última revisión

