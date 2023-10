Necesitaba el televisor perfecto para ver películas y series sin dejar a un lado los videojuegos, y este es el que he comprado

Elegir un televisor es una tarea titánica. Siempre he recomendado que antes de comprar cualquier televisor uno debe conocer para qué lo va a usar, y dependiendo de la respuesta puede descartar muchas opciones. Personalmente, llevo un par de meses buscando un televisor para el salón, y teniendo en cuenta que trabajo como editor e-commerce, he podido investigar las ofertas y prever, en cierto modo, el momento perfecto para encontrar un buen descuento. Pues bien, ya lo he encontrado, y se trata de la smart TV Xiaomi Q2 (449 euros). Ahora bien, os explico el por qué he elegido este televisor.

Teniendo en cuenta las fechas, no he llegado a aprovechar la Fiesta de ofertas Prime porque ninguno de los televisores cuadraba con lo que buscaba. Pero, como suele ser habitual, durante esos días y las semanas posteriores, otras tiendas también suelen dejar descuentos interesantes para adaptarse al evento de Amazon. El televisor Xiaomi Q2 de 55 pulgadas tiene un precio de 699 euros, pero con la actual oferta de la Semana Web, que es la que he aprovechado yo, lo tenemos por 449 euros; un precio mínimo histórico que cobra una gran importancia por todo lo que ofrece.

En este punto, todos solemos querer lo mejor por el menor precio, con unos límites, claro. No buscaba ni la mejor calidad de imagen ni la de sonido, sino un equilibrio entre ambos apartados que fuese más que correcto tanto para ver películas y series como para jugar a videojuegos. Por un lado, tenemos una pantalla de 55 pulgadas —un tamaño que, junto al de 50 pulgadas, se ha estandarizado en los últimos meses—, con tecnología QLED y, una de las características que más me interesaban, Dolby Vision.

Es importante mencionarlo y enfatizar en ello porque lamentablemente es una tecnología que no encontramos en demasiados televisores, ni siquiera en los de gama alta. Además, hablamos de Dolby Vision IQ, la tecnología más puntera de imagen que encontramos actualmente. Por supuesto, el televisor de Xiaomi también es compatible con formatos HDR como HDR10 y HLG; algo que sí que solemos encontrar en prácticamente todas las smart TVs.

El apartado de audio no se queda atrás, y en este sentido el televisor viene con unos buenos altavoces que ofrecen una potencia de 30W RMS (15W por canal) cuando lo normal es encontrarnos una limitación a 20W; salvo contadas excepciones en la gama media y la gran mayoría de gama alta. Sí, el TV de Xiaomi es considerado de gama alta y podríamos contar con una mejor potencia, pero por su actual precio, para mí, es más que suficiente. A ello le sumamos la compatibilidad con Dolby Atmos, otra de las tecnologías más punteras —en este caso de sonido— para garantizar una experiencia auditiva envolvente.

Ahora bien, ¿me han gustado todas las especificaciones del televisor? No, pero no han sido clave a la hora de elegirlo, o al menos he priorizado las que sí me han gustado. Entre lo que no ha llegado a llamar demasiado mi atención tenemos su sistema operativo Google TV —hubiese preferido Android TV— y lo que ello conlleva. En casa tengo el ecosistema de Alexa instalado, por lo que tener un televisor con únicamente Google Assistant no me convence demasiado.

Esos 2 GB de RAM me parecen pocos teniendo en cuenta cómo han evolucionado las smart TVs estos últimos años, por lo que espero alguna limitación puntual de rendimiento. De la misma forma, se trata de un televisor de gama alta e incluye un único puerto HDMI 2.1. No es que sea estrictamente algo negativo, pero cuantos más puertos tenga un televisor, mejor: podrá adaptarse de cara al futuro para conectar otros dispositivos externos. Además, esta versión de HDMI es ideal para exprimir al máximo las características de las consolas de última generación (PlayStation 5 y Xbox Series).

Con todo ello, por el precio de 449 euros y por todo lo que ofrece, es una de las mejores opciones de compra actualmente; al menos si lo que uno busca es un buen equilibrio entre apartado de imagen y sonido. Destaca en muchos aspectos y en otros está algo más limitado, y existen otras opciones con mejor resultado a un precio más elevado, pero sin duda se trata de un televisor muy a tener en cuenta y que merece la pena; al menos, se ha convertido en mi smart TV personal.

Más ofertas

Imagen | Xiaomi

