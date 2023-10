La estupenda película basada en hechos reales que está arrasando en Amazon Prime Video: un drama judicial de toda la vida con un dúo protagonista impecable

Ante la inoperancia de los estudios tradicionales a la hora de ofrecer cine de entretenimiento adulto (y cada vez que lo hacen parece que recen al cielo para que salga bien), han tenido que ser las plataformas de streaming las que lancen un guante a esa clase de películas de presupuesto medio, que solían protagonizar estrellas y operaban con géneros y conceptos de fácil compresión. Lo hacen por la necesidad de rellenar contenido, pero al menos dan luz verde a proyectos que no son necesariamente blockbusters o carne de festival indie.

Pero está lejos de ser la panacea, ya que algunos de estos proyectos terminan convertidos en miniseries a través de alargamientos innecesarios de su trama, o en ocasiones terminan siendo estrenados sin demasiada promoción en catálogos inmensos. En este último escenario ha acabado uno de los mejores estrenos que ha tenido la plataforma de Amazon Prime Video recientemente, pero que no está haciendo el ruido mediático que probablemente merece (incluso aunque sea ahora la película más vista de la plataforma). Se trata de 'The Burial (El negocio de la muerte)'.

Este caso huele a nicho

Con el potente dúo protagonista de Jamie Foxx y Tommy Lee Jones, además de buenos secundarios en Jurnee Smollett, Bill Camp o Alan Ruck, esta película basada en hechos reales de Maggie Betts recupera el noble arte del cine de juicios clásico, recordando a varias joyas de finales de los ochenta y de los noventa. Su tono, que maneja la comedia ligera para entrar en problemas serios, es toda una delicia de antaño que se puede ver en Amazon Prime Video desde el pasado viernes.

Foxx da vida a Willie E. Gary, un abogado famoso en Florida por su estilo rimbombante, propio de celebridad, y por no perder un caso en 12 años. Está especializado en daños y perjuicios personales, un "persigueambulancias" como se dice despectivamente, pero de repente le llega un caso que cambió por completo su trayectoria, pasando a ser El Matagigantes: una disputa contractual donde un gigante empresarial del negocio funerario intenta estafar y mandar a la ruina a un empresario local de Mississippi.

La comedia desenfadada con la que abre, especialmente al abordar al personaje de Foxx, hace pensar en esta película como una especio de 'Mi primo Vinny' con filtro de 'American Crime Story'. La presentación del abogado protagonista es sensacional, denotando una atención en la puesta en escena más fina de lo que parece y que presagia que estamos ante un elaborado caballo de Troya.

'The Burial': puro cine judicial

En los noventa era frecuente que películas como las de juicios presentasen problemas reales de la sociedad, como el racismo o las desigualdades económicas, desde un formato de película de entretenimiento con estrellas. Es algo de lo que 'The Burial' bebe claramente, partiendo de un formato de dramedia con una dinámica estupenda entre dos estrellas como Foxx y Lee Jones para luego meter el cuchillo en las dinámicas de poder del turbocapitalismo, y cómo se entrelazan con la clase social y la raza.

Su manera de abordar la desigualdad y el aspecto racial tiene una ligereza que, al mismo tiempo, denota inteligencia por cómo aborda matices de un problema complejo. Es uno de los aspectos notables, junto a su manera de seguir la estructura canónica del cine judicial más entretenido y a sus dos actores principales, que muestran carisma y química naturales. Foxx en concreto se convierte en una fuerza de la naturaleza y, si esto fueran los noventa, probablemente sería favorito para el Oscar a mejor actor.

Es también de agradecer ese aire que tiene de querer abordar un caso y unos problemas serios, pero no darse a sí misma palmaditas por ello. En su lugar, centra su atención en contar todo con la máxima eficacia posible, intentando compensar con buena factura y emoción su manera de recorrer ciertos lugares comunes. No es una película esencial, pero sí que es muy agradecida de ver. Esta y 'AIR' deberían ser un modelo a seguir por otros estudios (aunque ojalá 'The Burial' hubiese contado con un estreno previo en cines y un poster que no invitase a pasar de ella).

