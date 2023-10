El más rápido gana en este clásico juego de mesa de 'Star Wars', y ahora está de oferta

' The Mandalorian ' es una de las series que más adaptaciones ha tenido en juegos de mesa, algo que no nos debe extrañar debido a la gran popularidad que ha tenido a lo largo de sus temporadas. El juego de mesa Dobble cuenta con una versión de la serie de Disney+ , cuyo precio ahora lo encontramos rebajado en la tienda de Amazon: 9,99 euros .

Comprar Dobble de 'The Mandalorian' al mejor precio

El precio recomendado de la versión The Mandalorian de Dobble es de 15,99 euros; precio que se ha mantenido en las últimas semanas. Pero ahora lo podemos encontrar más barato, ya que con el descuento del 38% se queda finalmente en 9,99 euros .

El Clásico juego de Dobble cuenta con varias versiones personalizadas de películas, series e incluso de videojuegos. En esta de ‘The Mandalorian’ tenemos pequeñas ilustraciones de algunos de los personajes y objetos más relevantes que hemos visto a lo largo de las diferentes temporadas, como es el caso de Din Djarin (Pedro Pascal, ‘ The Last of Us ’), Grogu, una espada láser y mucho más.

En el juego debemos ser rápidos. Se coloca una carta en el centro y debemos revisar las que tenemos nosotros, y si coincide alguna de las imágenes, colocar la que tenemos en las manos en el centro. En la práctica, todo es más complicado, sobre todo cuando tenemos en mente que debemos pensar muy rápido, lo que garantiza unos buenos momentos junto a amigos y familiares.

Imagen | Disney, Zygomatic

