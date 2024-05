'El Señor de los Anillos': los mejores juegos de mesa y expansiones para los fans de la saga

Han pasado 21 años desde el estreno de 'El Señor de los Anillos: El retorno del rey' y a día de hoy, aunque ha contado con diferentes precuelas (la trilogía de 'El Hobbit' y la serie de 'Los Anillos de Poder', entre otros) sigue gozando de prácticamente el mismo interés por parte del público. Por lo que no es de extrañar que se haya confirmado incluso una nueva producción animada orientada en el personaje de Gollum.

Desde el estreno de 'El Señor de los Anillos: La Comunidad del Anillo', allá por el 2001, hemos visto innumerables productos de merchandising. Y, por supuesto, también podemos encontrar un buen número de juegos de mesa: algunos ya llevan un tiempo en las tiendas y otros son más recientes. Es por ello que hemos querido reunir lo mejor de lo mejor en un artículo dedicado a la saga creada por J. R. R. Tolkien.

Los mejores juegos de mesa de El Señor de los Anillos y sus mejores expansiones

Viajes por la Tierra Media

Este es, sin duda, uno de los mejores y más completos juegos de mesa. No sólo por lo que incluye, que es bastante, sino también por el número y la calidad de sus expansiones. Viajes por la Tierra Media (desde 104,45 euros) es un juego cooperativo de uno a cinco jugadores en el que nos podemos poner en la piel de los personajes más icónicos de la saga; es decir, de Aragorn, Légolas, Gimli y, por supuesto, de Gandalf.

El objetivo no es otro que hacer frente a los Orcos de la Tierra Media, pero en esta ocasión creando y librando nuestras propias batallas. El punto más llamativo es que el juego incluye una campaña inmersiva con varias ramificaciones para lograr partidas variadas y dinámicas —no todas las partidas serán iguales—. También incluye varias misiones secundarias y un sistema de creación de mapas procedimental, favoreciendo el poder disfrutar de partidas únicas.

Actualmente hay disponibles bastantes expansiones de Viajes por la Tierra Media, pero en esta ocasión queremos centrarnos en dos concretas:

Sendas sombrías (desde 83,74 euros). Aunque es de las más caras, es muy completa, ya que incluye tanto héroes y enemigos como elementos de terreno y diferentes objetos. Además, viene con una nueva campaña compuesta por 13 escenarios.

(desde 83,74 euros). Aunque es de las más caras, es muy completa, ya que incluye tanto héroes y enemigos como elementos de terreno y diferentes objetos. Además, viene con una nueva campaña compuesta por 13 escenarios. Vientos de guerra (desde 75,07 euros) también incluye un contenido a la altura del juego base: viene con héroes, enemigos, algunas pieezas de tablejo, fichas de terreno y diferentes objetos. Por supuesto, también incluye una campaña, esta vez con 15 escenarios.

El Señor de los Anillos: El juego de cartas

Los Living Card Games (LCG) son juegos de cartas donde se construyen mazos competitivos y que, por lo general, suelen contar con bastantes expansiones. Y El Señor de los Anillos: El juego de cartas (69,99 euros) es un LCG bastante completo en su juego base que ofrece partidas muy variadas.

El Señor de los Anillos: El juego de cartas es un juego cooperativo de estrategia de uno a cuatro jugadores cuyo objetivo es simple: hacer frente a los enemigos para así controlar las diferentes localizaciones de la Tierra Media. Está diseñado para que sea familiar con jugadores veteranos y asequible para principiantes, y el juego base incluye 226 cartas, un cuaderno con todas las reglas y diferentes fichas de recurso, de progreso, marcadores de amenaza y cartas de daño.

Al tratarse de un juego LCG, El Señor de los Anillos: El juego de cartas está abierto a un buen número de expansiones, pero como ya hemos hecho con Viajes por la Tierra Media, hemos querido centrarnos en dos expansiones en concreto:

La Comunidad del Anillo (desde 58,89 euros) incluye seis escenarios centradas en la primera película o novela de la saga. Viene con más de 60 cartas de héroe y de Jugador, y además ofrece épicos enfrentamientos con algunos de los enemigos más característicos de 'El Señor de los Anillos', como es el caso del Balrog.

(desde 58,89 euros) incluye seis escenarios centradas en la primera película o novela de la saga. Viene con más de 60 cartas de héroe y de Jugador, y además ofrece épicos enfrentamientos con algunos de los enemigos más característicos de 'El Señor de los Anillos', como es el caso del Balrog. Las Dos Torres (desde 58,89 euros), como bien indica su nombre, se centra en la segunda película o novela de El Señor de los Anillos, incluyendo a héroes como Aragorn, Legolas o Gimli, seis escenarios y más de 60 cartas de héroe y Jugador.

Risk de El Señor de los Anillos

Amazon tiene de forma exclusiva un juego de mesa que es perfecto tanto para amantes de la saga de Tolkien como de aquellos que disfrutan de buenas partidas en juegos de estrategia. Se trata del Risk de 'El Señor de los Anillos (desde 51,82 euros), un juego que explora la Tierra Media de las películas manteniendo las mecánicas del juego tradicional.

El Risk de El Señor de los Anillos se centra en la trilogía al completo (dejando a un lado la de 'El Hobbit'). Cada partida se puede jugar de uno a cuatro jugadores y el juego incluye un detallado mapa de la Tierra Media, tres formas diferentes de jugar —lo que le añadie un toque de variedad a cada partida— y más de 100 cartas de territorio, de aventura y de batallones.

Exit: El Señor de los Anillos

Más allá de los juegos de rol y estrategia, también podemos encontrar otros tantos con interesantes premisas que se alejan de lo visto o leído en las películas y novelas. Exit: El Señor de los Anillos (15 euros) lo hace muy bien, ofreciendo una historia adicional —no alternativa— centrada en una petición de Gandalf.

Exit: El Señor de los Anillos es un juego de escape que nos traslada al variopinto de Hobbits encabezados por Frodo que, tras una petición por parte de Gandalf, deberán distraer al enemigo. Todo ello mientras revelamos diferentes misterios y resolvemos enigmas en partidas cooperativas de uno a cuatro jugadores que está orientado a principiantes.

Guerra del Anillo: El juego de cartas

También hay otros juegos de cartas que no son LCG, y uno de los más llamativos, y que no se queda por detrás de El Señor de los Anillos: El juego de cartas, es Guerra del Anillo: El juego de cartas (44,49 euros). Como decimos, no es un juego LCG, ya que está orientado a un público diferente.

En esta ocasión, la premisa de Guerra del Anillo: El juego de cartas nos lleva partidas de uno a cuatro jugadores donde se enfrentan la Sombra y los Pueblos Libres, liderando así tanto a las huestes de Sauron o a los hombres, elfos y enanos. Cada jugador tiene un rol concreto, ya sea atacar o defender los diferentes puntos estratégicos para acumular puntos para ganar la partida. Además, cabe destacar el cuidado diseño de las ilustraciones de cada carta.

