Toys R Us tiene dos descuentazos en estas figuras de 'Star Wars': Ahsoka y Boba Fett con edición The Black Series a mitad de precio

La tienda online de Toys R Us sigue con los descuentazos en multitud de productos, y en este caso hemos echado un ojo a lo relacionado con 'Star Wars' y, concretamente, a las mejores figuras. Entre ellas, destacan en diseño y en precio estas dos de Ahsoka y Boba Fett. Ambas con los correspondientes diseños de los personajes que aparecieron en 'The Mandalorian'. Eso sí, para ver los descuentos antes hay que añadir las figuras a la cesta de la compra.

Figura de Ahsoka Tano

Queda muy poco tiempo para el estreno de la primera temporada de 'Ashoka', la serie en la que Disney pretende dar una nueva historia al personaje ya aparecido tanto en 'The Clone Wars' como en The Mandalorian. Su figura, con diseño de esta última serie de 'Star Wars', está de oferta a mitad de precio en Toys R Us, por lo que pasa de un precio recomendado de 35,99 euros hasta 21,80 euros, si tenemos en cuenta los gastos de envío.

Esta figura tiene un tamaño de aproximadamente 15 centímetros de altura y pertenece a la línea de figuras Black Series. Además, cuenta con sus dos correspondientes espadas láser que ha llevado durante las series en las que ha aparecido.

Star Wars Hasbro The Mandalorian Black Series Credit Collection Action Figure Ahsoka Tano 15 cm, F55455L2 PVP en Toys R Us 21,80€





Figura de Boba Fett

Tras una primera aparición que le otorgó un buen reconocimiento por su aspecto y diseño de la armadura, Boba Fett ha tenido su propia serie ('El libro de Boba Fett') después de contar con una aparición estelar en 'The Mandalorian'. Su figura tiene incluso un mejor precio que la de Ahsoka, ya que con el descuento del 70% (respecto al precio habitual de 35,99 euros) se queda en tan sólo 14,60 euros si tenemos en cuenta los gastos de envío.

Como ya hemos mencionado, el diseño de este característico personaje se ha tomado con respecto a la serie de 'The Mandalorian' y concretamente en la de sus primeras apariciones. Mide aproximadamente 15 centímetros de altura y no viene con el clásico traje de beskar, sino con la túnica de un Morador de las Arenas e incluye un Gaderffii, su rifle.

