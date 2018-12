Alucinante tráiler de 'The Umbrella Academy', la serie de Netflix basada en el cómic sobre una extraña familia de superhéroes

Ojo a esto, fans de la fantasía y los superhéroes. Netflix ha presentado el primer y alucinante tráiler de 'The Umbrella Academy', una de las series más potentes que lanzará la plataforma en 2019. Está basada en el premiado cómic creado por Gerard Way, ex líder de la banda My Chemical Romance.

Gira en torno a una familia disfuncional de superhéroes que unen sus fuerzas para resolver la misteriosa muerte de su padre. Ellen Page, Tom Hopper, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, David Castañeda, Kate Walsh, Mary J. Blige, Cameron Britton y Adam Godley, entre otros, encabezan el reparto. Netflix estrenará los diez episodios de 'The Umbrella Academy' en todo el mundo el 15 de febrero.

Otro nombre a destacar es el del guionista y productor Steve Blackman, que previamente trabajó en dos series tan diferentes como 'Fargo' y 'Altered Carbon'. El adelanto me ha sorprendido y cautivado (no conozco la obra original), espero que siga el camino de 'Legion' y ofrezca un show original y estimulante dentro del subgénero de los superhéroes, que parece haberse vuelto un tanto repetitivo (con notables excepciones, sin duda).

Escrita por Gerard Way e ilustrada por Gabriel Bá, 'The Umbrella Academy' comenzó a publicarse en 2007 por el sello Dark Horse Comics. La historia se centra en los distanciados miembros de una peculiar familia de superhéroes: Monóculo, Spaceboy, Kraken, Rumor, Seance, Número Cinco, Horror y Violín Blanco. Los seis vuelven a juntarse por la muerte de su padre y descubren que el mundo está en peligro, sin embargo, las personalidades y habilidades especiales de los protagonistas amenazan con romper el grupo...