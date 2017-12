Amazon anuncia el regreso de 'Mozart in the jungle' con el tráiler de la temporada 4

Siempre me llama la atención lo discretas que son las series de Amazon. Ya no hablo de 'Transparent', que es (o fue) la niña bonita de crítica y premios, sino de otras series de calidad que llevan en la plataforma casi desde sus inicios como es el caso de 'Mozart in the jungle'. En un par de meses regresa y ya tenemos un tráiler para presentar su cuarta temporada.

El 16 de febrero de 2018 será el día en el que Amazon Prime Video estrene esta cuarta temporada de 'Mozart in the Jungle', la comedia ambientada en el mundo de las orquestas sinfónicas y que está protagonizada por Gael García-Bernal en el papel de Rodrigo, el director. Ojo, la fecha para España no está confirmada, pero imaginamos que al menos la VOSE podremos verla ese día.

Como podemos ver en el tráiler, esta temporada girará en torno a las aspiraciones de Hailey (Lola Kirke) como directora mientras su relación con Rodrigo se hace pública. A su vez, Thomas (Malcolm McDowell) se unirá a una nueva orquesta en Brooklyn que pondrá a prueba a Gloria (Bernadette Peters).

Paul Weitz seguirá al timón de esta nueva etapa de 'Mozart in the Jungle' tanto al guion como en la dirección, por lo que imagino que nos encontraremos con el buen hacer de siempre. Pero claro, ya su tercera temporada se fue (casi) de vacío en la temporada anterior de premios. Veremos si logran darle un poco de la chispa necesaria para estar otra vez en la cada vez más competida carrera por los Emmy.