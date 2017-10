Amazon cancela la serie de David O. Russell por el escándalo de Harvey Weinstein

A finales de 2016 se anunciaba que Amazon había logrado hacerse con los derechos de la serie de televisión que David O. Russell estaba preparando. Por si su presencia no fuera suficiente aliciente, Robert De Niro y Julianne Moore iban a ser sus protagonistas. Lo tenía todo para ser un bombazo, pero el reciente escándalo sexual de Harvey Weinstein, quien ejercía como productor de la misma a través de The Weinstein Company, ha llevado a Amazon a decidir cancelarla.

La duda que queda es si Amazon ya estaba considerando prescindir de ella, ya que Jeff Bezos, fundador de Amazon, realizó unas declaraciones este pasado verano en las que señalaba que la producción televisiva de la compañía iba a dar un giro hacia la programación de género para intentar llegar a un público más amplio. Por su parte, tanto Russell como De Niro y Moore han lanzado un comunicado conjunto apoyando la cancelación:

Apoyamos la decisión de Amazon a la luz de las recientes noticias y por respeto a todos los afectados. Hemos decidido juntos que lo mejor es no continuar adelante con esta serie.

Esta claro que la mala prensa iba a acompañar a la serie de seguir adelante, pero ojo también al hecho de que Amazon sí se ha quedado con 'The Romanoffs', la nueva obra de Matthew Weiner, creador de 'Mad Men'. En ese caso han decidido asumir la posición de único productor de la misma, prescindiendo del apoyo de The Weinstein Company, ¿por qué una sí y otra no?

Por lo pronto, el trabajo de producción de 'The Romanoffs' ya estaba en marcha. En el caso de la serie de Russell imagino que habrá sido importante el apoyo de los implicados, ya que De Niro iba a cobrar 850.000 dólares por episodio y seguramente podría haber reclamado una buena compensación de no haber aceptado la cancelación de buen grado. Además, ya se habían gastado la friolera de 40 millones de dólares en ella y por ahora apenas tenían un puñado de guiones...

