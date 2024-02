Amazon roba a Netflix la sucesora de 'Engaños'. Así es la nueva miniserie de suspense de Prime Video con uno de los mejores actores británicos actuales

Uno pensaría que Netflix iba a dar poco menos que lo que fuera por hacerse con una nueva miniserie del equipo detrás de 'Engaños', el primer gran éxito de la plataforma en 2024 que ya se ha convertido en una de sus series más vistas de todos los tiempos. Sin embargo, en Amazon han estado más listos que nadie para conseguir que el hogar 'Lazarus' vaya a ser Prime Video, contando además con el gancho de tener en su reparto a uno de los mejores actores británicos de la actualidad.

'Lazarus' parte de una idea original de Harlan Coben -seguramente ahí haya estado el vacío legal para que se le escape a Netflix, quien tiene un acuerdo exclusivo con el autor para llevar a televisión casi todos sus libros-, el autor del libro en el que se basada 'Engaños'. Y no es el único que repite, ya que Daniel Brocklehurst, que se encargó de adaptar dicha novela para Netflix, escribe 'Lazarus' junto a Coben para Prime Video.

Levántate y triunfa

Desde Amazon también han dado a conocer que 'Lazarus' nos contará la historia de un hombre que vuelve a casa tras el suicidio de su padre, complicándose todo más al tener una serie de inquietantes experiencias para las que no encuentra explicación. Rápidamente se ve envuelto en una serie de asesinatos mientras se enfrenta al misterio de la muerte de su padre y del asesinato de su hermana 25 años atrás.

Por mi parte, reconozco que no me atraen demasiado estas miniseries basadas en obras de Harlan Coben, pero en el caso de 'Lazarus' hay algo que como mínimo me llevará a darle una oportunidad: Bill Nighy será uno de los grandes protagonistas de la función. Recordado por muchos gracias a su genial aparición en 'Love Actually', es uno de esos actores que hace mejor todo en lo que participa. Sam Claflin ('Todos quieren a Daisy Jones') y Alexandra Roach ('Cadáveres') completan el reparto principal.

Desde Amazon califican haberse hecho con 'Lazarus' como "un escenario soñado" y afirman que "es una serie apasionante que capta la atención desde el principio". También es cierto que su trabajo es obviamente generar expectativas hacia ella, pero ahora habrá que esperar lo suyo para comprobarlo, pues todavía no tiene fecha de estreno en Prime Video.

