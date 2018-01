¡'Animaniacs' vuelve! Las nuevas aventuras de Yakko, Wakko y Dot llegarán en 2020

Si hiciéramos una lista de las series míticas de animación que nos regalaron los 90, una de las que entrarían fijo por estar grabadas casi a fuego en la memoria sería 'Animaniacs', una de las pocas incursiones de Steven Spielberg y su Amblin TV en la animación junto con 'Tiny Toons'. Ya en mayo del año pasado supimos que Warner Bros. estaba interesada en su regreso, pero ya podemos confirmar que esta joya volverá en un par de años.

Hulu ha encargado dos temporadas de 'Animaniacs' con Steven Spielberg repitiendo en su papel de productor ejecutivo. Además hay fecha, tentativa, para su regreso: estará disponibles en la plataforma a partir de 2020 junto con el casi centenar de capítulos de la etapa anterior, así como los spin-offs de 'Pinky y Cerebro', 'Pinky, Elmira y Cerebro' y toda 'Tiny Toons'.

No hay palabra, eso sí, sobre si el creador original de Yakko, Wakko, Dot y el resto de la panda que pululaba por la famosa torre de agua de Warner Bros estará implicado en este reinicio. De hecho cuando se anunció por primera vez que Warner estaba tentando una nueva 'Animaniacs' no había rastro de Tom Ruegger. Si se confirma esta ausencia, la verdad es que no sé cómo me lo tomaría.

Declaraba Craig Erwich, jefe de contenidos de Hulu, que con el regreso de 'Animaniacs' buscan ser la plataforma de streaming número 1 en el campo de la animación. Mientras que tienen un buen catálogo de series de animación en "segunda emisión" (tipo 'Los Simpson' y la mayoría de FOX), todavía le falta mucho contenido original en este campo para igualar, digamos, a Netflix. De momento es la serie animada de mayor perfil que van a tener y espero que no defraude.

