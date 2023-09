Bella Ramsey se despide de su serie más aclamada antes de la temporada 2 de 'The Last of Us': Netflix anuncia la fecha de estreno del final de 'Hilda'

La actriz Bella Ramsey empezó a llamar la atención del público gracias a su paso por 'Juego de Tronos', pero ahora muchos la recuerdan principalmente por 'The Last of Us'. Sin embargo, la serie más aclamada de su por ahora corta carrera es otra y ahora le toca despedirse de ella, pues Netflix acaba de anunciar la fecha de estreno de la tercera y última temporada de 'Hilda': el 7 de diciembre de 2023.

Estrenada en 2018, 'Hilda' tiene un impresionante 100% de criticas positivas por parte de la prensa especializada en Rotten Tomatoes -logrando además un espectacular 97% por parte del público-, lo cual la sitúan por encima de 'The Last of Us' (96%) y 'Juego de Tronos' (88%). Obviamente, su impacto popular no ha sido tan grande, pero eso no quita que sea una de las series más aplaudidas de Netflix.

Adiós a 'Hilda'

Estrenada en 2018, 'Hilda' es una adaptación del cómic de Luke Pearson que nació a modo de miniserie, pero su recepción fue tan positiva que Netflix decidió renovarla por una segunda entrega que pudimos ver a finales de 2020. Prácticamente un año después se lanzaba la película 'Hilda y el rey de la montaña' y ahora toca decirle adiós para siempre con una temporada 3 que constará de 7 episodios y de un especial de 70 minutos de duración.

Ramsey ha sido la encargada de prestar su voz a Hilda en todas las entregas de esta serie animada y a buen seguro acabará echando de menos un personaje que le ha valido multitud de aplausos. Esperemos que las huelgas de Hollywood se hayan zanjado para entonces y pueda darle una despedida como Dios manda, porque lo que sí parece claro es que no podrá participar en el festival de animación de Ottawa, donde esta misma semana podrán verse los primeros episodios de esta última temporada de la serie animada de Netflix.

