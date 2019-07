'Big Mouth' renovada por tres temporadas más: Netflix estira el despertar sexual de sus protagonistas

Una de cal y otra de arena. Tras anunciar la cancelación de 'Tuca y Bertie' con solo una temporada a sus espaldas, Netflix anuncia la renovación de una de sus series estrella de animación, 'Big Mouth', por nada menos que tres temporadas más, de la cuarta a la sexta. El propio Nick Kroll, cocreador de la serie y voz de muchos de sus personajes, lo ha agradecido desde sus redes sociales imitando a algunos de los personajes.

Además, Netflix ha anunciado un acuerdo con Brutus Pink, compañía productora del show, gracias al que la plataforma recibirá nuevas series y películas de animación en el futuro. Tras ella están los co-creadores de 'Big Mouth' Kroll, Andrew Goldberg, Mark Levin y Jennifer Flackett. De momento, la aún muy reciente serie, que nació en 2017, cerró su segunda temporada en octubre, emitió este año un especial de San Valentín y estrenará una tercera temporada este otoño.

'Big Mouth' es la crónica de la pubertad de un grupo de amigos, y sobre todo, de su descubrimiento del terremoto hormonal que supone. Los coqueteos con el sexo y los cambios físicos son descritos con abundancia de escatología y canciones, en una serie para el público adulto que destaca tanto por la personificación en el Monstruo de las Hormonas de esta fase como por la aparición de personajes reales como Freddie Mercury o The Rock.

BIG MOUTH HAS BEEN PICKED UP FOR 3 MORE SEASONS!!! Thank you to our writers, cast, crew, Netflix and everyone around the world who watches the show! pic.twitter.com/hvrmW1JxfO