"Cada vez tenía más y más sentido": 'Cómo defender a un asesino' y 'Scandal' tendrán un crossover

Amigos de los giros continuos de las series Shondaland: atentos a esta noticiaca. En la sana, pero hasta hace poca rara, tradición de los crossovers hay veces que se echaba de menos algunos que nos parecían bastante lógicos aunque por género no parecían cuadrar demasiado. Entre esa lista de cruces deseados siempre se ha destacado uno protagonizado por las series de Shonda Rhimes, las reinas de los jueves por la noche en ABC.

Todo apunta a que probablemente hacia final de temporada, tengamos un crossover entre 'Scandal' y 'Cómo defender a un asesino' ('How to get away with murder'), las series protagonizadas por Kerry Washington y Viola Davis, respectivamente y que vuelven del parón navideño el próximo jueves 18 de enero junto a 'Anatomía de Grey'.

Las pistas las han dado las dos actrices protagonistas en sus perfiles de Instagram. Primero Kerry Washington caracterizada como Olivia Pope en el set de 'Cómo defender a un asesino' y luego Viola Davis, como Annalise Keating en el de 'Scandal':

Hey, Ms. @violadavis, mira. Este sitio parece familiar, ¿Dónde estás?

Hey @KerryWashington, adivina dónde estoy

Claro, esto bien podría ser un elaborado guiño a los fans de ambas series, que siempre han ido de la mano tanto en la noche de los jueves como en las promociones conjuntas de ABC. Pero pocas horas después el creador de 'Cómo defender a un asesino'. Peter Nowalk, confirmó vía Twitter este cruce que, según sus propias palabras, surgió de manera orgánica en la su sala de guionistas:

Al comienzo de la temporada, mis guionistas y yo estábamos planeando el arco completo de Viola y algo en su historia surgió orgánicamente que era muy apropiado para 'Scandal'. Cuando fui a Shonda, lo escuchó. Le dije que no teníamos que hacerlo, que el arco de viola no lo necesitaba, pero que era posible que sus historias se pudieran cruzar muy orgánicamente. Ella sacó un clip de algo de 'Scandal' y su lado de la historia se fusionaba perfecto. Así que fue una de esas serendipias en las que ambos nos dimos cuenta de que era algo bueno para ambos personajes y casi parecía como si lo hubiéramos planeado desde la temporada pasada. Entonces, nos lo pensamos porque no queríamos que pareciera forzado, y queríamos que ocurriera realmente natural. Y si cualquier cosa tropezaba en el camino, no lo haríamos. Cada vez nos acercábamos más, y cada vez tenía más y más sentido.

No hay fecha para la noche en la que ABC emitirá este crossover, pero de momento parece que todo está yendo sobre ruedas y no habrá que esperar demasiado. Un cruce entre 'Cómo defender a un asesino' y 'Scandal' me parece un buen broche para la temporada final de esta última serie... e incluso puede ser una oportunidad para que parte del reparto pueda saltar de algún modo a la ficción de Viola Davis.