El cocreador de 'Rick y Morty' es despedido de otras dos series: Justin Roiland también se queda sin 'Solar Opposites' y 'Koala Man' tras ser acusado de maltrato

Hace unas horas se anunciaba que Justin Roiland había sido despedido de 'Rick y Morty', serie que co-creó junto a Dan Harmon y en la que también se encargaba, entre otras tareas, de prestar su voz a los dos personajes principales. La noticia ahora es que Roiland ha sido despedido de otras dos series: 'Solar Opposites' y 'Koala Man'.

La verdad es que era un movimiento inevitable, pues si en Adult Swaim pudieron prescindir de él, tanto Hulu como 20th Century Animation lo tenían difícil para explicar por qué seguía contando con él en términos de imagen. Y es que no nos olvidemos de que Roiland ha sido acusado pero no condenado por maltrato, por lo que ahora mismo estos despidos no dejan de ser un movimiento para intentar evitar que la polémica les salpique más adelante.

Impacto limitado

En el caso de 'Solar Opposites', Roiland también era su cocreador y coshowrunner, poniendo además su voz a uno de los personajes principales -y también a varios secundarios-, mientras que en 'Koala Man' solamente prestaba su voz a un personaje secundario, por lo que debería ser la serie menos afectada por toda esta polémica.

Por el momento, tampoco se espera que esto afecte demasiado a 'Solar Opposites', pues los planes son seguir adelante con ella -lleva tiempo renovada hasta su quinta temporada- y se espera que se fiche a algún actor para sustituir a Roiland en el personaje de Korvo.

Mientras tanto, la próxima etapa de la batalla legal de Roiland para intentar demostrar la inocencia que él proclama tendrá lugar el próximo 27 de abril.

