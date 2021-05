Cómo la cabecera de 'Friends' salvó a la serie de ser cancelada antes de llegar a estrenarse

El anhelado especial 'Friends: The Reunion' sirvió, entre otras cosas, para repasar algunas anécdotas de la mítica sitcom. Pese a durar más de 100 minutos, no todo lo que se rodó acabó formando parte del montaje y ahora el director Ben Winston ha desvelado a The Hollywood Reporter algo que lamenta haber eliminado: la historia del origen de la cabecera de la serie.

La importancia de la cabecera

Y es que el futuro de la serie llegó a estar en peligro antes de emitir el primer episodio, ya que a un ejecutivo de NBC no le gustó el arranque de la serie, dando a entender qué eran necesarios cambios si David Crane y Marta Kauffman, creadores de la serie, querían que se emitiera. Esto es lo que comentó Winston sobre ese segmento que se quedó finalmente fuera de 'Friends: The Reunion':

Un ejecutivo de NBC vio la serie y dijo que los 10 primeros minutos eran aburridos. Era solo seis personajes sentadas en una cafetería hablando. "No es suficientemente bueno. A menos que lo cambiéis, no se va a emitir". Así que decidieron hacer unos vibrantes y ágiles créditos iniciales al ritmo de la canción de R.E.M. 'Shiny Happy People'. Hicieron un corte con lo más destacado de ellos poniendo caras tontas y bailando, y se lo dieron de vuelta al ejecutivo de la cadena. Lo único que cambiaron fueron la cabecera. Ni siquiera lo emitirían con la canción de R.E.M., era solamente para enseñárselo a los ejecutivos de la cadena.

Hace ya tiempo que se desveló que se había tanteado la posibilidad de usar esa canción de R.E.M., pero hasta ahora teníamos una versión diferente de la historia. Y es que Michael Stipe, líder de la banda, desveló en su momento que Warner contactó con ellos para usar la canción, y al negarse decidieron actuar de la siguiente forma según él:

Entonces fueron con otra banda y les dijeron "¿Podéis escribirnos una canción de R.E.M.?" Y lo hicieron. Eso es lo que he escuchado. No quiero hacer de menos al otro grupo. No recuerdo quiénes son, pero esa una buena canción.

El grupo se llamaba The Rembrandts y la canción 'I´ll Be There For You'. Su éxito fue tal que los miembros de la banda han ganado ya más de 5 millones de dólares solamente por los royalties. Casi nada.