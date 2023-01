'Cómo conocí a tu padre' recupera a otro mítico personaje de la serie original para su temporada 2, y esta vez será más que un cameo

Si bien quedan todavía semanas (o meses, porque no está anunciado el regreso) para que podamos ver la temporada 2 de 'Cómo conocí a tu padre' (How I Met Your Father) en Disney+, pero en la plataforma Hulu ya han estrenado su primer episodio. Y, para seguir con la tradición, este ha venido con el cameo de uno de los protagonistas de la serie original.

Si el año pasado veíamos como aparecía Robin Scherbatsky (Coby Smulder) para "bendecir" el spin-off, en esta ocasión nos hemos sorprendido viendo cómo Sophie (Hilary Duff) tiene un leve accidente de coche cuando choca contra el coche de Barney Stinson, el mítico personaje interpretado por Neil Patrick Harris.

Legendario

Y para evitar que podamos pensar que es un cameo de visto y nunca más se supo, los creadores de la serie Isaac Aptaker y Elizabeth Berger han confirmado en una entrevista que veremos al mujeriego en más ocasiones a lo largo de esta temporada 2, compuesta por 20 episodios.

«Tendrá un impacto importante en la trayectoria, y narrativa principal, de nuestra temporada», afirma Aptaker hablando de cómo las conexiones con los protagonistas de 'Cómo conocí a vuestra madre' están pensadas para catapultar a los personajes del spin-off en nuevas direcciones. Aunque no han entrado en detalles en ese sentido, sí que han descartado completamente posibles hipótesis sobre que Barney fuese el padre de Sophie. Más que nada porque las fechas no cuadran.

Sí que se explorará un poco qué ha sido de la vida del personaje. La última vez que le vimos, en el final de 'Cómo conocí a vuestra madre', descubrimos que tras divorciarse de Robin, Barney tendría una hija llamada Ellie, cuya madre no conocemos (aunque el final alternativo implicaba un reencuentro de la pareja).