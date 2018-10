DC renueva 'Titans' antes de su estreno y muestra un primer teaser de 'Harley Quinn'

Estamos en los albores de la Comic-Con de Nueva York y, aunque no a nivel de la de San Diego, la convención ya está dando las primeras noticias. En este caso es Warner Bros/DC que ha anunciado la renovación por una segunda temporada de 'Titans', su primera serie original para su plataforma de streaming.

La noticia viene días después de que se anuciara que Netflix se había hecho con los derechos internacionales de la serie (a excepción de China, donde la plataforma no tiene presencia), lo cual le garantiza un buen fajo de billetes y una "excusa" para continuar una serie que, según Akiva Goldsman, tiene tres temporadas en preparación.

Claro, que muy buena pinta no tiene, por lo menos a juzgar por los tráilers. Sin embargo, en el evento algunos afortunados han podido ya catar los dos primeros episodios de 'Titans' y las reacciones han sido positivas.

First two episodes of #Titans just got a very warm reception at #NYCC. I will have in depth (but spoiler free!) thoughts on @DenofGeekUS tomorrow!