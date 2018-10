'(Des)encanto' tendrá segunda temporada: Netflix renueva la serie hasta 2021

Netflix acaba de anunciar la renovación de '(Des)encanto' por una segunda temporada. El dato en sí mismo puede indicar que la plataforma se lo ha tomado con mucha calma a la hora de asegurar su continuidad, pero lo cierto es que el concepto de temporada tiene algo de truco en este caso concreto.

Por ahora hemos podido ver diez episodios de la serie creada por Matt Groening, pero lo cierto es que solamente se ha estrenado la mitad de la primera temporada. Los diez restantes se lanzarán en Netflix en una fecha todavía por concretar de 2019. Eso lleva el inicio de la segunda temporada a 2020 y su conclusión a 2021, siguiéndose la misma fórmula de de diez nuevos capítulos cada año.

La propia Netflix ha confirmado la continuidad de la serie hasta 2021, mientras que Groening ha lanzado un comunicado para comentar lo emocionado que está de seguir este épico viaje en la compañía, prometiendo buenas dosis de suspense, irritantes giros y personajes queridos siendo derribados. Una curiosa promesa pero bastante en la línea de lo que hemos visto hasta ahora en '(Des)encanto'

Recordemos que Netflix estrenó '(Des)encanto' este pasado mes de agosto y que la reacción de crítica y público ante ella no fue demasiado entusiasta. Por mi parte, me quedé algo frío con su inicio, pero luego creo que va mejorando y asentando una línea argumental más clara que no da siempre en el clavo, pero que al menos sí funciona como entretenimiento algo diferente a lo que estamos acostumbrados.

Vía | EW