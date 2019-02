Disney prepara una serie centrada en sus villanos animados para su plataforma de streaming

No sólo de jedis y superhéroes vive Disney. Aunque ‘Star Wars’ y los cómics Marvel sean dos licencias de lo más jugosas y lucrativas para las arcas de la compañía del ratón Mickey, esta no olvida sus raíces —y en esta ocasión no me refiero a su forma de pervertir sus clásicos con remakes live action— y planea volver a hacer las delicias de sus seguidores más entrados en años.

Después de anunciar que Disney+ contará con producciones centradas en el dios marvelita Loki, en los entrañables Muppets, e incluso un spin-off de la saga galáctica ambientado tras la caída del Imperio, la flamante plataforma de streaming tiene nuevo show en marcha, y su título no podría ser más contundente: Disney Villains.

Según ha informado Production Weekly, Steve Pearlman (‘Once Upon A Time’) y Michael Seitz (‘Quantico’) están desarrollando una serie centrada en los villanos de Disney, cuya producción está fechada para el segundo cuarto del año 2020 en Irlanda.

