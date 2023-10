El éxito imprevisto de HBO: la serie brasileña de adolescentes que luchan por arreglar el mundo que destruyeron los mayores

Siempre nos ha fascinado cómo en las producciones de series o películas nos retratan el cómo sería el futuro, aunque éste parezca que no es nada alentador. Bajo esta premisa, 'Beso Adolescente: el futuro está muerto' (Teenage Kiss: The Future Is Dead' en su título original) es una serie de HBO estrenada con total hermetismo que se ha convertido en la más vista por varios países de América Latina y que ha enganchado a los jóvenes.

Esta producción nos lleva a adentrarnos a un Brasil futurista donde la selva amazónica se convirtió en un parque industrial, y en la que una sociedad secreta de adolescentes con poderes especiales busca protegerse de uno de los grandes riesgos para el planeta: los adultos.

Si bien las comparaciones son odiosas, no podemos dejar de pensar que esta producción tiene ciertas similitudes con 'Los juegos del hambre' y con los mutantes de los 'X-Men', y es que al ver en un escenario distópico futurista el que los jóvenes tienen el destino en sus manos nos remite al instante a la famosa saga de libros llevada al cine.

Esta serie de ocho episodios llevada a la pantalla por Marcelo Mesquita, André Ristum y Mariana Youssef está basada en una serie de cómics de tres libros, y claramente se pensó mucho en traducir las poderosas imágenes de los libros a la pantalla, convirtiéndola en un rotundo éxito, y es que, aunque esta serie no es pionera en jugar con el uso del color para evocarnos atmósferas o representar un cambio significativo en el entorno, el uso constante y por demás llamativo de tonos fluorescentes y neón es por demás ingenioso.

Si bien la serie tarda en mostrar cómo y por qué la sociedad se ha vuelto tan monocromática, al instante podemos darnos cuenta de que todo comienza con una organización que busca controlar a los adultos, una trama que nos sumerge en la narración que busca expresar lo que está sucediendo, haciendo que el aspecto llamativo de la serie sea un componente esencial para comprender qué está pasando.

Si lo que buscas es una serie fresca que te enganche pero que no te lleve demasiado tiempo en disfrutar, 'Beso adolescente: El futuro está muerto' "le da nueva vida al género gracias a una sacudida de color y la ilusión de que los niños serán nuestros salvadores", como lo comenta Liz Kocan para Decider.

'Beso adolescente: El futuro está muerto', está disponible en HBO.

