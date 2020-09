'Friends' con actores negros: Sterling K. Brown como Ross liderará la reimaginación de un episodio de la serie con fines benéficos

'Friends' nunca pasa de moda como quedó demostrado en la última gala de los Emmy, pero la mítica lleva tiempo siendo objeto de una crítica innegable: su reparto es demasiado blanco. Eso lo va a solucionar en la reimaginación de uno de sus episodios más celebrados con fines benéficos en la que intérpretes afroamericanos se la meterán en la piel de sus protagonistas.

En concreto, Sterling K. Brown será Ross, Uzo Aduba se convertirá en Phoebe, Ryan Bathe en Rachel, Aisha Hinds en Monica, Kendrick Sampson en Joey y Jeremy Pope en Chandler, ocupando así los lugares que tuvieron David Schwimmer, Lisa Kudrow, Jennifer Aniston, Courteney Cox, Matt LeBlanc y Matthew Perry en la serie.

Además, ya se sabe que el episodio elegido es 'En el que nadie está listo', segundo capítulo de la tercera temporada en el que Ross está desesperado por conseguir que todos lleguen a tiempo a una función en el museo. La reimaginación tendrá lugar en apenas unas horas vía Zoom, en concreto será esta medianoche cuando se haga en directo.

No tengo claro hasta qué punto requiere de dirección un evento así, pero se sabe que de ella se ocupará Salli Richardson-Whitfield, actriz reconvertida en realizadora conocida por su participación en 'Black-ish'. Por su parte, Gabrielle Union se ocupará de presentarlo todo e imagino que incentivará a los espectadores a aportar su granito de arena When We All Vote, organización encaminada a destacar la importancia de votar en todas las elecciones.

Recordemos que Schwimmer ya declaró hace unos meses que quizá debería haber un 'Friends' con actores negros o asiáticos y ahora va a hacerse realidad aunque sea por un solo día.

Vía | New York Post