George R.R. Martin acaba de hacer su primer cameo en 'La casa del dragón'... pero solo los más atentos lo han captado

En esta época en lo que muchas veces hacen más ruido los cameos (ejem 'Deadpool y Lobezno') que la producción audiovisual en sí, era hasta extraño que el autor de una de las sagas de fantasía más aclamadas no hiciese su aparición en 'La casa del dragón'. Finalmente, deseo cumplido, ya que George R.R. Martin ha aparecido en el episodio 2x07, emitido esta madrugada del domingo al lunes. Eso sí, tiene truco.

Y es que en lo que el episodio nos llevaba a Harrenhal, para ver esa reunión entre los Señores de los ríos, Daemon (Matt Smith) y el nuevo crack Oscar Tully (Archie Barnes) en el desangelado bosque de los dioses del gigantesco castillo. Y si pestañeas lo mismo te pierdes que el arciano, el llamado árbol corazón, tiene tallado el rostro nada menos que de George R.R. Martin.

Tallado

«Esto es muy guay, tíos, gracias», se oye al autor en el making of 'The House the dragons built' de esta semana. En el fragmento dedicado a cómo construyeron el bosque de dioses de Harrenhal, desvelaron que quisieron homenajear al escritor de un modo sorprendente, tallando en el árbol su rostro. Eso sí, lo hicieron de tal manera que no fuese demasiado evidente.

«La orden era hacerlo lo suficiente parecido a él, pero que nunca estuvieses realmente seguro», declara el director de arte Dominic Masters. «La idea es que no mires directamente y digas "Ese es George R.R. Martin" sino que das un segundo vistazo y dices "¿Oh, es ese?"»

Recordemos que los arcianos son los árboles sagrados de la antigua fe y todavía entonces venerados por los norteños. La idea es que los antiguos dioses ven a través de sus ojos lo que sucede y velan por los humanos. También son usados por los verdevidentes de los niños de los bosques. Por lo que este cameo tiene un juego meta del "creador" observando su obra.

Por otro lado, es precisamente la relación entre los dioses y los arcianos la premisa de la llamada maldición de Harrenhal. Tal como explicaron hace un par de episodios, el castillo se construyó sobre un vergel de arcianos y con madera de estos árboles, lo cual puede tener mucho que ver (y no solo Alys Ríos) con las alucinaciones de Daemon.

