George R.R. Martin cree que 'Juego de Tronos' va a terminar demasiado pronto: "Podría durar 13 temporadas"

George R.R. Martin no quiere que termine 'Juego de Tronos'. Al menos, no tan pronto. Recordemos que la popular serie de HBO, reciente triunfadora de los Premios Emmy, llegará a su final el año que viene con su octava temporada. Según el escritor, la adaptación de su saga literaria debería continuar varios años más.

"Podríamos haber ido a las 11, 12 o 13 temporadas", dijo Martin en la alfombra roja de los Emmy. El autor aclaró que la decisión de cerrar la historia en 2019 fue tomada por los showrunners de la serie, David Benioff y D.B. Weiss (quienes preparan un ambicioso proyecto sobre 'Star Wars').

"David y Dan han estado diciendo, durante unas cinco temporadas, que siete es todo lo que harían. Conseguimos que fueran a ocho pero ninguna más. Hubo un tiempo, hace como cinco años, donde ellos estaban diciendo siete temporadas y yo decía diez, y ellos ganaron", explica George R.R. Martin, antes de añadir que entiende la decisión: "Ellos son los que están trabajando realmente en ella".

Aunque Martin culpa a los dos responsables principales de la serie, lo cierto es que los intérpretes de 'Juego de Tronos' también están a favor de que termine ya. "Sé que todos los actores, tan extraordinarios como son, están ansiosos por avanzar e interpretar otros papeles. No quieren pasar toda su vida encarnando un personaje y eso está bien. Es genial, hemos tenido un reparto increíble", declara el escritor, que todavía tiene que publicar el esperado sexto libro de la saga, 'The Winds of Winter'.

George R.R. Martin: "Hay cinco precuelas de Juego de Tronos en desarrollo"

Se confirma de este modo que no veremos ninguna secuela o spin-off televisivo de 'Juego de Tronos' con los actuales protagonistas aunque, como ya sabemos, HBO y Martin están intentando poner en marcha otros proyectos basados en el mismo mundo. El escritor aclara que tiene entre manos "cinco shows, cinco precuelas en desarrollo que están basadas en otros periodos de la historia de Poniente: algunos sólo 100 años antes de Juego de Tronos, otros 5.000 años antes".

Desde HBO aseguraron que sólo hay un proyecto en marcha y que han cancelado los otros, pero parece que Martin no se da por vencido, no está listo para decir adiós a sus personajes.

En Espinof | Los 13 mejores episodios de 'Juego de Tronos'