HBO desmiente que quiera ser como Netflix y cancela los spin-offs de 'Juego de Tronos'

"No es televisión. Es HBO". El famoso eslogan se nos quedó pegado porque, como las mejores bromas, es verdad. Evidentemente, aquí juega mucho la subjetividad y en todos los catálogos hay manzanas podridas, pero la idea aceptada es que el contenido de HBO es especial: son selectivos y apuestan por la calidad más que por la cantidad. Esto podría cambiar muy pronto.

Al menos así se deduce de los objetivos señalados por sus nuevos dueños. AT&T compró Time-Warner por 85.000 millones de dólares y ahora posee HBO; el nuevo jefe de WarnerMedia, John Stankey, anunció que se va a aumentar la inversión en contenido original de HBO para ampliar el volumen de producción. Esto ha provocado rumores sobre un cambio de modelo más similar al de Netflix, pero HBO lo niega a través de su presidente de programación Casey Bloys.

En el marco del tour veraniego de la Asociación de Críticos de Televisión, el directivo de HBO anunció la esperada puesta en marcha de la película de 'Deadwood', prometida desde hace años, aclaró algunas dudas sobre el futuro de 'Juego de Tronos' y respondió preguntas relacionadas con la venta de Time Warner a AT&T. Ante la preocupación de que a partir de ahora HBO cambie calidad por cantidad, Bloys dijo:

"No hay planes de diluir la marca de HBO en favor de un incremento del volumen de programación... Nadie ha hablado con nosotros sobre diluir la programación de HBO y aumentar el volumen hasta el punto donde perdemos el control creativo. No nos verás haciendo reboots de Love Boat ['Vacaciones en el mar']... No vamos a hacer nada que se sienta como algo que no habríamos hecho antes; nadie nos está pidiendo que sacrifiquemos calidad por volumen."

¿Nos toma por tontos? Claro que no hay "planes" para debilitar la marca HBO, sería absurdo. Pero es algo que puede ocurrir perfectamente si empiezan a ser menos selectivos para lograr lo que piden sus nuevos dueños: "Necesitamos horas al día [de visionado de los espectadores]. No horas a la semana, y no horas al mes. Necesitamos horas al día". Ya veremos, a mí las palabras de Bloys me producen desconfianza, como cuando se niega un fichaje filtrado a la prensa; si se desmiente varias veces, suele haber algo de cierto.

"Westworld no es para espectadores casuales"

Por otro lado, Bloys se refirió a los comentarios negativos recibidos por la segunda temporada de 'Westworld', que al parecer ha dejado a muchos fans descontentos por las decisiones narrativas de sus creadores (Jonathan Nolan y Lisa Joy). A pesar de perder audiencia respecto a la primera temporada, la serie ha sido renovada y parece que en HBO están muy satisfechos con el producto. El jefe de programación aportó su punto de vista:

"La gente que ama la serie, realmente la ama, incluso la gente a la que no le gusta siente la necesidad de hablar de ella y discutirla, de hacerte saber que no les gusta y debatir. Y para un show que provoca esa clase de sentimiento, eso es lo que queremos. No es para espectadores casuales. Requiere tu atención. A Jonah y Lisa les gusta desafiar a sus espectadores y muchos se sienten recompensados por ello. Es un show único y eso es lo que buscamos."

'Juego de Tronos' no continuará con spin-offs: sólo preparan una precuela

Por último, Casey Bloys también habló del futuro de 'Juego de Tronos'. Es el gran éxito de HBO y, con la octava y última temporada ya rodada, no están dispuestos a abandonar el potencial de la obra de George R.R. Martin. Tras poner en marcha varios guiones sobre posibles precuelas y spin-offs, el mes pasado la cadena hizo oficial que apostaba por una precuela en la que trabaja el propio Martin.

Se pensaba que este sería el primero de varios proyectos para continuar 'Juego de Tronos' pero Bloys lo ha descartado. No habrá spin-offs, al menos por ahora. "En este momento no hay planes de hacer ninguna otra [continuación]. La razón por la que hicimos varios guiones, en el proceso de desarrollo, es porque tendríamos más suerte de conseguir uno de cinco que nos entusiasmase", aclaró Bloys.

La precuela se encuentra todavía en una fase muy inicial, el objetivo es rodar el piloto en 2019. En cuanto al estreno de la octava temporada, Bloys no quiso dar una fecha pero confirmó que la veremos el año que viene y concretó un poco más: volveremos a Poniente en la primera mitad de 2019.