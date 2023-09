'Heels' se queda KO en pleno cliffhanger y no tendrá temporada 3: la serie protagonizada por Stephen Amell ha sido cancelada

Netflix no es la única que ni pestañea a la hora de alargar su lista de series canceladas. La cadena Starz se ha librado de un plumazo de las continuaciones de varias de sus series, entre ellas 'Heels' pese a terminar su temporada anterior en cliffhanger.

Este post incluye spoilers del final de la temporada 2 de 'Heels'

Se acabó el combate

Starz ha confirmado la cancelación de tres series de su catálogo, todas ellas con tan solo dos temporadas en su haber: 'Heels' y las dramedias 'Run the world' y 'Blindspotting'. Así como 'The Venery of Samantha Bird', cuya primera temporada ni siquiera ha llegado a emitirse.

'Heels' es la serie creada por Michael Waldron y protagonizada por Stephen Amell ('Arrow') y Alexander Ludwig ('Vikingos'), donde daban vida a dos hermanos que se enfrentaban por el legado de su padre en el ring de lucha libre.

La ficción contaba con dos temporadas pero se quedará sin temporada 3, a pesar de que su temporada 2 dejó todas las tramas en el aire. En concreto, el final de la temporada anterior dejó a los espectadores con la duda de si el personaje de Jack (Amell) se quedaría paralizado en el suelo o podría levantarse.

Según la cadena, las tres series han sido canceladas por no obtener la audiencia suficiente para que merezca la pena seguir produciéndolas. Una lástima que no lo pensaran antes y darles la opción a los guionistas para apañar algún tipo de final. En España, las dos temporadas de 'Heels' están disponibles a través de MGM+.

