Todas las series canceladas por Netflix en 2023: comprueba si tu favorita está entre las 19 que se han quedado sin final en la plataforma

Netflix arrastra últimamente una fama algo injusta de cancelar series sin parar. Eso se debe en parte a que es la plataforma que más títulos estrena con diferencia, por lo que, obviamente, también va a ser las que más deje sin final. Ahora vamos a hacer un repaso de todas las series que Netflix ha cancelado a lo largo de 2023.

Lo cierto es que el comienzo de año fue demoledor, ya que Netflix se cargó 6 series antes de que enero llegase a su fin, pero luego el ritmo ha bajado de forma notable y hay que retrotraerse hasta este pasado mes de julio para encontrar la última. Obviamente, es probable que el número crezca antes de que el año llegue a su fin, pero eso es algo que todavía está por descubrir.

Estas son las 19 series canceladas

En concreto, Netflix ha cancelado 19 series en lo que llevamos de 2023, y ahí solamente vamos a incluir aquellos títulos que no estaba anunciado que iban a llegar a su final. Por ello, 'Yo Nunca' o 'Sex Education' no aparecen en la lista que encontraréis a continuación:

'1899' fue cancelada en enero tras 1 temporada

'Ultrasecretos' ('Inside Job') fue cancelada tras 1 temporada pese a que había sido renovada previamente, un peligroso recurso que Netflix ha utilizado en varias ocasiones.

'La directora' ('The Chair') fue cancelada tras 1 temporada

'Dead End: Paranormal Park' fue cancelada tras 2 temporadas

fue cancelada tras 2 temporadas 'Desparejado' ('Uncoupled') fue cancelada 1 temporada, pero la serie protagonizada por Neil Patrick Harris fue rescatada después por Showtime

'Tribunal de menores' ('Juvenile Justice') fue cancelada 1 temporada

('Juvenile Justice') fue cancelada 1 temporada 'Fiebre cerebral' ('Sicak kafa') fue cancelada tras 1 temporada

('Sicak kafa') fue cancelada tras 1 temporada 'Ridley Jones, la guardiana del museo' fue cancelada tras 5 temporadas

fue cancelada tras 5 temporadas 'El joven Wallander' ('Young Wallander') fue cancelada tras 2 temporadas

('Young Wallander') fue cancelada tras 2 temporadas 'Sexo/Vida' ('Sex/Life') fue cancelada tras 2 temporadas

'Freeridge' fue cancelada tras 2 temporadas

Además, hay muchas series de Netflix cuya continuidad está en el aire y, en algunos casos, lo más probable es que estén canceladas -por ejemplo, 'La directora' se estrenó en 2021 y no ha sido hasta este año cuando se confirmó su cancelación-. Sin embargo, la plataforma no se ha pronunciado al respecto y ninguno de sus implicados ha confirmado las malas noticias, por lo que no queda otra que mantener la esperanza en una renovación (muy) tardía.

